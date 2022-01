Discurso de del Presidente Xi por Año Nuevo y bienvenida a 2022: “Trabajemos todos juntos por un futuro compartido. Que nuestro país goce de prosperidad y nuestro pueblo viva en paz y armonía”.

- Advertisement Article Top Ad -

En la víspera de Año Nuevo, el presidente Xi Jinping pronunció su discurso de Año Nuevo 2022 a través del Grupo de Medios de Comunicación de China y de Internet. A continuación, el texto completo del discurso:

Mis saludos a todos. Se acerca el año 2022. Desde Pekín, les hago llegar mis deseos de Año Nuevo a todos ustedes.

El año pasado ha sido un año de excepcional importancia. Hemos vivido acontecimientos trascendentales en la historia de nuestro Partido y de nuestro país. En la convergencia histórica de los dos objetivos del centenario, hemos emprendido un nuevo camino de construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos y estamos dando pasos seguros en el camino hacia el gran rejuvenecimiento de la nación china.

- Advertisment Article Inline Ad -

Desde el principio hasta el final del año, el pueblo chino ha trabajado intensamente en los campos, las empresas, las comunidades, las escuelas, los hospitales, los cuarteles y los institutos de investigación, entre otros lugares. A lo largo del año, nos hemos esforzado, hemos aportado nuestra parte y hemos recibido mucho a cambio. Con el paso del tiempo, hemos visto y experimentado una China resistente y dinámica, un país con su gente amable y respetable, un país que se desarrolla rápidamente con cada día que pasa, y un país que progresa continuamente en todas sus empresas.

El 1 de julio celebramos solemnemente el centenario de la fundación del Partido Comunista de China (PCC). De pie en la Tribuna de Tian’anmen, uno no puede sino maravillarse ante el extraordinario camino recorrido por este gran Partido, un camino de comunistas chinos que dirigen al pueblo chino, en sus cientos de millones de personas, en una lucha inquebrantable contra todos los obstáculos y desafíos, y que se anotan logros espectaculares y que hacen época en el último siglo. Para cumplir nuestra gran misión, debemos permanecer siempre fieles a nuestra aspiración original. Sólo a través de un esfuerzo vigoroso y decidido podremos cumplir con nuestra responsabilidad ante la historia, demostrar que estamos a la altura de nuestro tiempo y estar a la altura de las expectativas de la gente.

CHINA DAILY – DISCURSO EN INGLÉS

El sexto pleno del XIX Comité Central del PCCh ha aprobado la tercera resolución del Partido sobre cuestiones históricas. Los logros del centenario del PCC son una fuente de motivación y su experiencia centenaria un manantial de inspiración. Me he referido a la conversación del Presidente Mao con el señor Huang Yanpei en su cueva de Yan’an, y a la importancia de llevar a cabo una audaz autorrevolución para ganar la iniciativa histórica. Llevar a cabo el gran rejuvenecimiento de la nación china no será una tarea fácil como un paseo por el parque; no ocurrirá de la noche a la mañana, ni por pura fanfarria. Debemos mantener siempre una perspectiva a largo plazo, ser conscientes de los riesgos potenciales, mantener la concentración y la determinación estratégicas, y “alcanzar lo amplio y lo grande al mismo tiempo que abordamos lo delicado y lo diminuto”.

Nuestro país, por grande que sea, también tiene su lista de prioridades. La miríada de cosas que atendemos se reduce a asuntos que conciernen a cada hogar. A través de mis viajes de campo a diferentes lugares, he visto y oído muchas cosas que me parecen muy inspiradoras y gratificantes. Cada vez que visito a la gente en sus casas, les pregunto si tienen más dificultades, y me acuerdo de todo lo que mis compañeros tienen que compartir conmigo.

Las preocupaciones de la gente son lo que siempre me preocupa, y las aspiraciones de la gente son lo que siempre procuro. Al haber trabajado yo mismo en el campo, sé exactamente lo que se siente en la pobreza. Gracias al esfuerzo sostenido del pueblo chino de generación en generación, los que antes vivían en la pobreza ya no tienen que preocuparse por la comida o el vestido, ni por el acceso a la educación, la vivienda y el seguro médico. La realización de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos y la eliminación de la pobreza extrema es lo que el PCC ha entregado a nuestro pueblo, y es también una contribución al mundo. Para conseguir que todos lleven una vida mejor, nunca debemos descansar en lo que hemos conseguido, y aún queda mucho camino por recorrer.

Un río Amarillo bien aprovechado es una aspiración milenaria del pueblo chino. En los últimos años, he visitado las nueve provincias o regiones autónomas de las corrientes superior, media e inferior del río Amarillo. Desde el río Amarillo y el Yangtze, dos “ríos madre” de la nación china, hasta el límpido lago Qinghai y el poderoso río Yarlung Zangbo; desde el desvío de aguas Sur-Norte, conocido como un proyecto del siglo, hasta el bosque de Saihanba, que se muestra como una mancha verde en el mapa; desde la caminata hacia el norte y la vuelta a casa de los elefantes en la provincia de Yunnan, hasta la migración y el regreso de los antílopes tibetanos, todo ello nos recuerda que “si no le fallamos a la Naturaleza, la Naturaleza nunca nos fallará”.

CHINA DAILY – DISCURSO EN INGLÉS

Este año también ha registrado muchas voces chinas memorables, momentos chinos e historias chinas: votos juveniles de “compromiso con el Partido para hacer fuerte a mi país”; expresión afectuosa de “amor puro y verdadero guardado para la patria”; el rover Zhurong sondeando Marte, el satélite Xihe persiguiendo el sol y el módulo central de la estación espacial Tianhe viajando entre las estrellas; los atletas que se superan a sí mismos para sobresalir en el campo deportivo; la nación entera que se mantiene unida en la sólida respuesta a la COVID-19; la gente en las zonas afectadas por el desastre que se mantiene unida para reconstruir sus hogares; los miembros del Ejército Popular de Liberación y de la Policía Armada dedicados a construir un ejército fuerte y a proteger nuestro país. El duro trabajo y la dedicación de innumerables héroes anónimos han contribuido al gran impulso de la marcha de China en la nueva era.

La prosperidad y la estabilidad de Hong Kong y Macao están siempre cerca del corazón de la patria. Sólo con la unidad y los esfuerzos concertados podremos garantizar la buena aplicación de “Un país, dos sistemas” a largo plazo. La reunificación completa de nuestra patria es una aspiración compartida por los pueblos de ambos lados del estrecho de Taiwán. Espero sinceramente que todos los hijos e hijas de la nación china unan sus fuerzas para crear un futuro más brillante para nuestra nación.

En mis llamadas telefónicas y reuniones virtuales con líderes extranjeros y jefes de organizaciones internacionales, he escuchado muchas veces elogios a la lucha de China contra el COVID-19 y a su contribución a la respuesta mundial al COVID. Hasta la fecha, China ha proporcionado dos mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 120 países y organizaciones internacionales. Sólo a través de la unidad, la solidaridad y la cooperación pueden los países de todo el mundo escribir un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

En poco más de un mes se inaugurarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín. Una mayor participación del público en los deportes de invierno también contribuye al Movimiento Olímpico. No escatimaremos esfuerzos para presentar al mundo unos grandes Juegos. El mundo vuelve sus ojos a China, y China está preparada.

La campana está a punto de sonar para el Año Nuevo. Mientras hablamos, tres astronautas chinos están de servicio en el espacio exterior; nuestros compatriotas en el extranjero siguen trabajando muy duro; nuestra gente destinada en misiones diplomáticas y empresas en el extranjero, así como los estudiantes chinos en el exterior, aguantan con valentía; y nuestros numerosos perseguidores de sueños mantienen su buen trabajo. Saludo todos sus grandes esfuerzos y les expreso mis mejores deseos para el Año Nuevo.

Trabajemos todos juntos por un futuro compartido. Que nuestro país goce de prosperidad y nuestro pueblo viva en paz y armonía.

Relacionado