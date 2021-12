Ecuador: En febrero se vacunará a niños de más de tres años

- Advertisement Article Top Ad -

La ministra de Salud de Ecuador, Ximena Garzón, anunció este martes que a partir de febrero se incluirá en el plan de vacunación contra el covid-9 a niños de más de tres años, informa la prensa local.

A comienzos de febrero de 2022 se comenzará a vacunar a niños desde los tres años, ya que el objetivo es alcanzar el 85 por ciento de la población, que implica 13.682.046 personas, para llegar a la inmunidad, según una entrevista a la ministra realizada por el diario local El Universo.

“Teniendo una visión un poco más realista ahora en estas últimas semanas, no por falta de vacunas, no por falta de centros de vacunación, no por falta de comunicación sino un poco por falta de voluntad de las personas, (…) ha sido un reto en todos los países poder llegar a estos sectores más jóvenes”, dijo Garzón.

Además, señaló que el estrato de edad con menos cobertura son los niños entre cinco y 17 años.

Por otra parte, Garzón estimó que a finales de esta semana se alcanzará entre un 82 a 83 por ciento de vacunados con dos dosis.

Para la ministra, a mediados de enero de 2022, se llegará al 85 por ciento de vacunados con dos dosis, pero agregó que esto dependerá de la colaboración de los ciudadanos.

En Ecuador desde octubre se inmuniza a niños a partir de los cinco años.

Con información de Agencia Sputnik

