DiaDeLosInocentes, esto es broma pero no es broma.

CONDUCIR NO ES UN JUEGO ni menos una broma del #DiaDeLosInocentes. En los traslados:

– No manipules tu celular

– Respeta reglas de convivencia vial

– Recuerda, todos somos peatones

– Mientras más grande es tu vehículo, más responsabilidad tienes

– La calle no es pista de carrera pic.twitter.com/8EpWuA3vkF