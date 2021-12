Beijing2022: campeón olímpico de polo Brodka logra su objetivo de despedirse en Pekín

- Advertisement Article Top Ad -

El patinador de velocidad y dos veces medallista olímpico Zbigniew Brodka destacó que la actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín sería una forma perfecta de despedirse, ya que la competición olímpica será el último capítulo de su carrera.

En 2014, Brodka ganó el oro en los 1.500 metros masculinos y el bronce en la persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. En octubre de 2019, el atleta de 37 años decidió suspender su carrera y, en su lugar, se puso a trabajar como bombero. Después de dos años, Brodka volvió a la pista para conseguir un billete para Pekín. El polaco logró su objetivo.

“El deseo de volver al deporte profesional seguía siendo fuerte. En mi trabajo como bombero estoy lleno de adrenalina, pero echaba de menos las competiciones deportivas. Sin embargo, el mayor factor de motivación eran los próximos Juegos Olímpicos. Quería demostrarme a mí mismo que soy capaz de luchar por la cuarta salida olímpica”, declaró Brodka a los medios de comunicación locales el lunes.

El patinador de velocidad se clasificó para los Juegos de Invierno en su país gracias a un podio en la competición de la Copa del Mundo en Tomaszow Mazowiecki.

“Me he salido con la mía y me he clasificado para los Juegos Olímpicos, aunque no todo el mundo lo creía. Estoy muy contento porque el viaje a Pekín era mi objetivo. Sólo he vuelto para esto”, explicó el atleta.

En los Juegos Olímpicos de Invierno, el polaco actuará en la prueba de masas y también está en la lista de reserva en la competición de 1.500 metros.

“Estoy deseando participar en la carrera de masas, que en realidad me da muchas más posibilidades de conseguir un puesto alto. En esta competición puede pasar de todo, es difícil predecir el ganador y todos los clasificados pueden conseguir una medalla”, concluyó Brodka.

