Donald Trump dice que estuvo cerca de indultar a Julian Assange o Edward Snowden

Donald Trump dijo que consideró la posibilidad de indultar a Julian Assange o a Edward Snowden durante su etapa como presidente, pero que finalmente decidió no hacerlo.

Durante una entrevista con Candace Owens para The Daily Wire, el ex presidente dijo que se sentía “un poco más fuerte” sobre un caso, pero no especificó si era el del fundador de Wikileaks o el del denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Assange se enfrenta a la extradición a Estados Unidos para afrontar cargos de espionaje por la filtración de miles de documentos clasificados en 2010 y 2011. Snowden está exiliado en Rusia desde que reveló que las técnicas de vigilancia de la NSA se utilizaban contra ciudadanos estadounidenses de forma masiva en 2013.

Cuando Owens le preguntó si consideraba la posibilidad de indultar a Assange o a Snowden por denunciar la “corrupción”, Trump respondió: “Tienes dos lados de esto: En un caso, tienes una especie de acuerdo de espionaje en marcha, y luego otro caso, tienes a alguien que está exponiendo la corrupción real”.

“No voy a decir cuál, pero me siento un poco más fuerte sobre uno que sobre el otro…. pero podría haberlo hecho.

“Diré que hay gente en ambos lados de la cuestión. Hay gente buena en ambos lados, y hay gente mala en un lado. Pero decidí dejarlo pasar, dejar que los tribunales lo resolvieran. Y supongo que los tribunales lo están haciendo”.

Trump añadió: “Ya sabes, tienes un país y fue algunas cosas de espionaje y hacer algunas cosas malas liberado que realmente nos puso de vuelta y realmente nos duele con lo que hicieron. Pero […] podría haber ido, estuve muy cerca de ir en la otra dirección”.

NEWSWEEK

