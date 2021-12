Andrés Arauz sobre los CDBC (Digitalización dinero fiduciario) y la soberanía

- Advertisement Article Top Ad -

“Los vendedores de NFTs y criptodivisas innovadoras probablemente seguirán teniendo éxito hasta que la decisión política de fondo sea la de seguir arrojando dinero al sistema”.

Andrés Arauz es fácilmente uno de los políticos más innovadores y brillantes de la izquierda latinoamericana (¡y sólo tiene 36 años!). Entre sus muchos logros -que incluyen puestos en el Banco Central de Ecuador y varios cargos ministeriales en el gobierno- fue uno de los arquitectos de la primera incursión del país en el dinero digital. Fue un experimento verdaderamente radical; con todo el bombo de las criptomonedas, no ha recibido el crédito que merece.

A pesar de que Arauz perdió por poco la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador en 2020, su visión de una economía digital más democrática -vinculada al banco central reformado y democratizado que gestiona su propia moneda digital- es aún más relevante hoy en día. La entrevista que sigue fue realizada por Evgeny Morozov y por Ekaitz Cancela; sondea los puntos de vista de Andrés sobre Bitcoin, el mundo más amplio de las criptomonedas y las NFT, cómo pensar en las soberanías digitales y monetarias juntas, la geopolítica de los sistemas de pago globales, los esfuerzos de China para controlar las FinTech, la situación en El Salvador, y las posibles formas de democratizar la banca central.

A título personal, permítanme añadir que conozco a Andrés desde hace años y recuerdo vivamente haberle conocido en Quito, en 2016, en los últimos años del gobierno de Correa. Independientemente de sus defectos, ese gobierno, representado por gente como Andrés Arauz, Guillaume Long, René Ramírez Gallegos y muchos otros, tenía el compromiso de pensar las finanzas y la tecnología en conjunto – y hacerlo desde la izquierda. Esa es una lección que muchos movimientos progresistas del Norte Global aún tienen que aprender.

LA FINANCIARIZACIÓN DE TODO

En el Norte Global, hay ahora mucho ruido en torno a las NFT, los tokens, las DAO y otras innovaciones relacionadas con la cadena de bloques. Hay un extraño tipo de populismo de izquierdas ligado a ellos; para citar, casi textualmente, a un prominente capitalista de riesgo estadounidense, todo está ya financiarizado, así que deja de quejarte y entra en acción; todos deberíamos encontrar una manera de aprovechar la financiarización en curso en nuestro propio beneficio. ¿Qué opina de esta evolución y de su potencial político?

Es importante entender estos procesos en el contexto de la crisis financiera mundial de 2008, ya que no sólo dieron origen al Bitcoin y a todo lo que vino después, sino también a la flexibilización cuantitativa y a las políticas monetarias no convencionales. Así que esta creación de dinero por parte de los bancos centrales parecía casi infinita, hasta que la pandemia la turboalimentó aún más.

Todo este dinero no se ha destinado a usos reales, como la economía asistencial, la economía productiva o la agricultura; no se ha utilizado mucho para mejorar nuestro sistema energético, etc. Así que el dinero se va a otra parte. Una parte va al Dow Jones y a los mercados de valores. Otra parte se destina a usos completamente nuevos en la criptosfera, como las NFT. La NFT-ización de los sentimientos y las emociones ya está en el horizonte.

Es realmente difícil luchar contra la financiarización cuando la decisión política subyacente en todo el mundo es “hombre, sigamos poniendo dinero en esta cosa”. Porque si no, si dejas de pedalear la bicicleta, se cae. Sólo hay que seguir metiendo dinero en el sistema hasta que pase algo. Es una burbuja tan grande que no hay voluntad de reventarla, así que seguirá hasta que ocurra algo radical, que probablemente será una guerra mundial o lo que sea. Por lo tanto, los vendedores de NFTs y criptodivisas innovadoras probablemente seguirán teniendo éxito hasta que la decisión política subyacente sea la de seguir arrojando dinero al sistema.

Si hablamos más de la Generación Z, por desgracia, empiezo a ver mucho bombo en los jóvenes de América Latina, que terminan el instituto y la universidad, pero no quieren saber nada de trabajo real y productivo o de diseñar algo físicamente real o mecánicamente desafiante.

Esas cosas están totalmente descartadas y de lo único que hablan es de cómo hacer sus propias NFTs, o comprar algún Bitcoin para poder hacer algo de dinero rápidamente en el corto plazo. Y eso es perder una gigantesca reserva de talento, seres humanos que son muy inteligentes, que están poniendo sus esfuerzos en continuar básicamente el proceso de financiarización dentro de nuestra propia dimensión ecuatoriana, es decir, la deslocalización.

¿Cree que tiene sentido que los progresistas intenten subirse al tigre, por así decirlo? Ha habido algunos experimentos en el Norte Global -como la Agencia del Espacio Económico- que al menos hacen un gesto en esa dirección. Hay filósofos y pensadores serios en la izquierda, por ejemplo Michel Feher en Bélgica, que sostienen que la lucha ya no está dentro de la fábrica de Volkswagen sino dentro de la aplicación Robinhood. ¿Cree que hay algo verdaderamente progresista en estos experimentos? ¿O son sólo una distracción, una especie de venganza barata y populista, que distrae del cambio estructural?

Tres cosas a este respecto. En primer lugar, los izquierdistas individuales, como cualquier ser humano, pueden jugar en el casino, y quizás puedan ganar algo de dinero de vez en cuando. Si eres un izquierdista que trata de entender este asunto, puedes ser lo suficientemente inteligente como para hacer algunas jugadas y ganar algo de dinero rápido. Así que no veo ningún problema en actuar individualmente para ganar algo de dinero. Por supuesto, al final, lo convertirá de nuevo en fiat, porque es cuando gana. Si lo mantiene en la esfera especulativa, aún podría perderlo, por supuesto.

En segundo lugar, como izquierdistas, tenemos que entender lo que está pasando, en lugar de ignorarlo. Y la ignorancia de la izquierda sobre estos temas me preocupa de verdad. Porque la izquierda dice “oh no, no me gusta el Bitcoin, no me gustan las NFT. Las finanzas, los bancos… eso es malo”. Bueno, hay que entender realmente el funcionamiento interno de este sistema. Una cosa positiva del mundo de las criptomonedas es que también ha ayudado a popularizar las finanzas de tal manera que más gente puede entender también otros tipos de financiarización que no están impulsados por las criptomonedas. Esto no parece algo malo.

Por ejemplo, ¿qué coño están haciendo con los derivados del petróleo, la madera, el grano, nuestra comida? Incluso están financiando el agua. Así que deberíamos aprovechar esta popularización de la burbuja especulativa que ha traído el mundo de las criptomonedas para tratar de entender mejor la financiarización en el mundo convencional. Y esa debería ser una de las principales tareas de la izquierda.

Y luego la tercera parte, de nuevo, ¿por qué no ganamos? Si estamos jugando con las reglas del juego del capital financiero, no hay manera de que ganemos esa lucha. Así que lo que tenemos que hacer es continuar nuestra batalla por las instituciones guardianas que gestionan los gobiernos, que establecen las normas y las reglas del juego, que definen quién va a ganar las luchas.

Hay inversores institucionales, pero ¿quién regula a los inversores institucionales internacionales? Tenemos que cambiar las leyes, tenemos que hacernos cargo de los bancos centrales, tenemos que asegurarnos de que las personas que trabajan como reguladores financieros sean personas decentes y no corruptas, que no vayan a ser absorbidas por los bancos privados… Tenemos que empezar a exigir regulaciones de conflicto de intereses para las personas que están a cargo de estas instituciones.

Continuará …

