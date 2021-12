- Advertisement Article Top Ad -

La “Iniciativa China” de Estados Unidos está dañando un activo muy valioso: sus científicos y comunidades científicas, según un artículo reciente en la publicación The Atlantic.

En la competencia con China, EE. UU. ha ejercido presión legal sobre los expertos dentro de sus propias fronteras, lo que limita la capacidad del país para crear nueva propiedad intelectual, señala el artículo.

“La iniciativa se ha transformado en un programa para castigar a los científicos radicados en EE. UU. por infracciones menores”, un enfoque que -reza el texto- está “creando un clima de miedo que enfría la colaboración científica legítima y puede alejar a los científicos nacidos en el extranjero quienes, de lo contrario, harían sus descubrimientos en Estados Unidos”.

Esta es una señal preocupante, agrega, ya que las autoridades estadounidenses no entienden que la tecnología más útil no es la propiedad intelectual en forma de documentos escritos, sino el conocimiento no escrito en la cabeza de las personas.

Con información de AGENCIA XINHUA

