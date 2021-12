Comité Asesor del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional Celebra Reunión Virtual 2021

- Advertisement Article Top Ad -

La reunión 2021 del Comité Asesor del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional (BRF, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2021 a través de un enlace de video. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, pronunció un discurso en la ceremonia de apertura de la reunión del Comité Asesor y presenció la publicación del informe por parte del Comité Asesor.

Los miembros del Comité Asesor hicieron comentarios muy positivos sobre el importante discurso del presidente Xi Jinping en el tercer simposio sobre la construcción de la Franja y la Ruta, y consideraron que este discurso ha demostrado la confianza y la determinación de China de promover la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, y constituye el principio rector para la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta en la siguiente etapa. La Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa de la Franja y la Ruta presentadas por el presidente Xi Jinping son ambas favorables para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se promuevenmutuamente y se complementan entre sí mostrando sus respectivas ventajas, lo que ha hecho una contribución al desarrollo común global.

La reunión opinó que la Iniciativa de la Franja y la Ruta, desde que se presentó hace ocho años, ha logrado resultados tangibles, ha impulsado la reducción de la pobreza, el comercio y el crecimiento económico a nivel global, y se ha convertido en un transcendental bien público internacional y en una plataforma de cooperación económica mundial con la orientación conceptual, con mecanismos de cooperación y con proyectos pragmáticos, demostrando perspectivas de desarrollo aún más amplias. La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha fomentado la confianza mutua y la cooperación entre todos los países, y ha reflejado la visión del futuro de China de promover la interconectividad global, de hacer frente a los desafíos comunes a los que se enfrenta la comunidad internacional, y de construir una comunidad de destino común de la humanidad.

- Advertisment Article Inline Ad -

Los miembrosdel Comité Asesor sugirieron que los socios cooperativos en el marco de la Franja y la Ruta continuaran siguiendo un enfoque de alto estándar, centrado en las personas y sostenible, y que se esforzaran por lograr un más elevado nivel de cooperación, una mayor eficiencia de inversión, una mejor calidad de la oferta, así como una mayor resiliencia de desarrollo. Los miembros dijeron que esperan que todas las partes, en las circunstancias actuales, sigan fortaleciendo la conexión entre la Franja y la Ruta y las estrategias de desarrollo, planes e iniciativasde desarrollo de todos los países y regiones, y que impulsen la cooperación en términos de interconectividad de infraestructura, sanitarios, verdes, digitales, y de innovación, entre otros campos, a fin de inyectar una fuerza impulsora más sólida a la lucha antipandémica global, a la recuperación económica y, en particular, a las causas de la reducción de la pobreza y del desarrollo de los países en desarrollo, y de hacer mayores contribuciones a la implementación de la Agenda 2030 de la Organización las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo Global. La prevención y el control de riesgos forma una parte inherente del fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de la Franja y la Ruta, y todos los países socios deben compartir las responsabilidades y gestionar en común los riesgos.

Durante la reunión, se publicó el informe sobre los hallazgos y recomendaciones en 2019 y 2020 del Comité Asesor del BRF titulado Cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta: asociación para la interconectividad. Teniendo en cuenta los resultados de investigación de los miembros, el informe cree que la Iniciativa de la Franja y la Ruta puede abrir un mayor espacio para el desarrollo económico mundial, proporcionar más oportunidades para mejorar los medios de vida de las personas en los países socios y hacer mayores contribuciones a la creación de un futuro común y mejor para la humanidad mediante el establecimiento de plataformas de cooperación y de la ejecución de medidas de cooperación. El informe también presenta una serie de recomendaciones de políticas sobre la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta, tales como la construcción de proyectos de alta calidad, la mejora de la red de socios, la promoción de la construcción de una economía mundial abierta, la construcción de las Rutas de la Seda Verde y Digital y la realización de la cooperación internacional en materia de vacunas.

El Comité Asesor es una institución asesora internacional de políticas sin ánimo de lucro, cuya función principal es proporcionar apoyo intelectual al BRF. Los miembros participan en las actividades del Comité Asesor a título personal. Los miembros actuales incluyen: el ex primer ministro de Italia, Romano Prodi; el ex primer ministro de Francia, Jean-Pierre Raffarin; el ex primer ministro de Rusia, Mikhail Fradkov; el ex primer ministro de Egipto, Essam Sharaf; el exvicepresidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Erastus J. O. Mwencha; la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de la ONU, Shamshad Akhtar; el catedrático de la Universidad Nacional de Singapur, Kishore Mahbubani; el enviado de Servicios Profesionales y Financieros de la Tesorería de Su Majestad del Reino Unido para la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Sir Douglas Flint; el exvicepresidente senior del Banco Mundial (BM), Justin Yifu Lin; la directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del BM, Mari Elka Pangestu (invitada especial del Comité Asesor); y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra (invitada especial del Comité Asesor). Ma Zhaoxu, coordinador del Comité Asesor y viceministro de Relaciones Exteriores de China, presidió la reunión.

Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Relacionado