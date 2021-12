Sin visa no hay paraíso…(Juan Cárdenas)

- Advertisement Article Top Ad -

¿Quién les ha dicho a los generales que para su alto desempeño, deben tener la visa de USA? Nada del antiguo record policial, ni pasado judicial, ni otro documento subdesarrollado. Para ellos sólo la visa les da status, caché y sobre todo les es indispensable para contar con la confianza del imperio. Qué soberanía nacional, independencia del Estado, ni la tal Constitución. Tal es el sometimiento y vasallaje de quienes deberían garantizarnos seguridad ciudadana, que tan sólo le duele no poder viajar a la yoni. Y van corriendo a la Embajada para ver si están en la lista negra de los “no visados”. De lo contrario, a dónde irían a gastar sus considerables ingresos, cuyo origen deben explicar al país, porque con lo que ganan, las cifras no cuadran.

El Presidente se mandó el aumento salarial, hasta con un consejo incluido. Que los 25 dólares ahorren, como él hace con la reserva monetaria internacional, que suma más de 8 mil millones, incluidos los Derechos Especiales de Giro que nos donó el FMI para mitigar la crisis de la pandemia que se agrava. Si al trabajador no le alcanza para la comida, las medicinas, los gastos de educación de su familia, eso no importa, que hagan como él, que guarda la cuantiosa reserva nacional en un banco extranjero. No se inmuta por el creciente desabastecimiento en hospitales y centros de salud del MSP, por la reducción de su personal. Ni por el escandaloso ejército de desempleados, a quienes no les llega el incremento; por la asfixiante inflación impulsada por el aumento de los combustibles que dispara todos los precios de bienes y servicios. La consigna neoliberal es guardar reservas, condenando a la sociedad ecuatoriana a miserables condiciones de vida, con tal de garantizar con esas reservas el pago de deuda externa, cuyos papeles están en manos de los poderosos grupos económicos de banqueros y afines. El hambre del pueblo garantiza el esplendor de “esa gente”.

Una brisa refrescante y alentadora sopla la región. Ya se habla de la “restauración progresista”. Diría más bien que se trata de la recuperación del derecho de los pueblos al Estado de bienestar. Chile refrendó en las urnas su valiente lucha de su octubre 19 y con un triunfo inobjetable eligió al Presidente Gabriel Boric, el más joven en la historia del país hermano. Acá también sufrimos un octubre feroz; pero más pudo el odio y la mediocridad de la dirigencia que prefirió transar en términos vergonzosos con la sangre de las víctimas de aquella dolorosa represión. Son los mismos del “7 veces si” y los que permitieron el acceso del actual Gobierno, con el que siguen aliados.

Saludamos con viva emoción la recuperación del progresismo revolucionario en la patria de Allende, de Neruda, de los cientos de miles de masacrados por la sanguinaria dictadura, cuyos tentáculos herederos hoy se retiran a rumiar su derrota electoral. El único remedio para que no vuelvan es gobernar con y para el pueblo. Boric lo tiene clarito.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

