Un día como hoy 17 de diciembre en la historia: Presidente Correa realizó Enlace Ciudadano #505 desde Quito

- Advertisement Article Top Ad -

El presidente Rafael Correa dirigió el enlace ciudadano 505 desde el barrio Solanda, ubicado en el sur de Quito, este sábado 17 de diciembre del 2016. Trató temas fundamentales de la gestión gubernamental, lo más destacado haber recibido la Condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia que lo convirtió en el primer Jefe de Estado, en toda la región, en recibir tan alta distinción.

Condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia

Rafael Correa: “Me insistieron mucho para recibir la condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia ¿y por qué? Porque esta también ha sido una ingrata tarea de la prensa y de la oposición, hacer creer que ahora la justicia está en manos; lo único que pasó es que cambió de propietario, de la partidocracia a Alianza País. Sí cambió de propietario la justicia en Ecuador, pero de la partidocracia finalmente al pueblo ecuatoriano”.

- Advertisment Article Inline Ad -

“Fíjense en el escándalo que se hizo por un exjueza destituida, ebria, o sea ¿quién le hace caso a una persona bajo los efectos del alcohol? Pero eso fue titular de ni sé cuántos días y prueba de que el sistema de justicia no servía, ya no saben qué decir”.

Intervención

Ledy Zúñiga (Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos): “Presidente, los cambios que vive el Ecuador en justicia, en derechos humanos; no solo lo decimos nosotros, lo reconoce el mundo, lo reconocieron ahora, a través de la Conferencia de Ministros de Justicia de 21 países”.

Rafael Correa: “Ya fue a decir Plan V en Panamá, en una de esas conferencias chimbas que se organizan ellos mismos que, por ejemplo, cómo le reclamó al presidente de la Corte Interamericana que cómo dijo esa declaración política que la reforma de la justicia ecuatoriana es la más importante del mundo”.

El presidente Rafael Correa fue condecorado en el salón amarillo con el reconocimiento Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de Justicia, convirtiéndose así en el primer Jefe de Estado, en toda la región, en recibir tan alta distinción.

Actos violentos en Morona Santiago



Rafael Correa: “Para los sufridores que son los más fieles seguidores de este enlace… bueno una mala noticia para ellos, ojalá no se me depriman mucho: el próximo sábado, como es 24 de diciembre, no tendremos enlace ciudadano”.

“Esta semana ocurrió un hecho terrible, que no lo podemos permitir, no vamos a permitir que en Ecuador suceda la tragedia que ha sucedido en otros países, de violencia, de lucha fratricida”.

“Hay brotes de violencia en la Amazonía, como siempre se quiere engañar a la gente. Que se reclaman tierras ancestrales, que es la minería; eso es mentira”.

“La verdad es que es un grupo minúsculo de extremistas de la etnia, de la nacionalidad Shuar; con dirigentes irresponsables, que siempre han demostrado comportamientos muy violentos”.

“Murió un sencillo policía de la Patria, 29 años, padre de familia”.

Intervención

César Navas (Ministro Coordinador de Seguridad): “En total son siete heridos, Presidente; 2 de Fuerzas Armadas, 5 de la Policía Nacional. Entre ellos se encuentra el teniente que usted acaba de mencionar, que está en estado crítico en este momento en Cuenca, y un fallecido”.

Rafael Correa: “Aquí no cabe ya el diálogo, aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos. Esta gente ya empezó y la Conaie, el llamado al diálogo, que llamemos a la OEA a la ONU. Llamen a los extraterrestres, a los marcianos, a quien les dé la gana. Lo primero, capturar a los asesinos de nuestro Policía”.

“Esas no son tierras ancestrales, no es selva virgen… mentira. El que afectó tierra virgen fue Marcelo Chumpi, el prefecto Shuar de Morona; que hizo una carretera en media selva de 80 km”.

“Se trata de grupos paramilitares y semidelincuenciales que no están luchando por ideales, están luchando por imponerse a la fuerza”.

“Nunca fueron tierras ancestrales, hace rato eran tierras de las que se repartió… siempre estuvo en manos de colonos y luego pasa a la familia Alvarado que le vende a Ecuacorriente”.

“2010, nuevo proceso de invasión y se crea la comunidad Nankits; es una comunidad artificial, no está reconocida”.

Intervención

César Navas (Ministro Coordinador de Seguridad): “Aprovecho la oportunidad, porque, ya están amplificando; con el apoyo de cierta prensa corrupta, que se están llevando tanques de guerra hacia el área de Morona Santiago. Eso es falso, lo que están llevando son vehículos operativos blindados”.

Ley de plusvalía-Día Internacional del Migrante

Rafael Correa: “En base a la herencia pues, en el siglo XX todavía tenemos familias con centenas de hectáreas en lo que ahora es prácticamente centro-sur de Quito. La primera pregunta: ¿Eso es correcto? Yo creo que no es correcto. Yo creo que esa es la diferencia entre una aristocracia, eso fue fruto de herencia de la aristocracia y una verdadera democracia; donde la propiedad esté adecuadamente distribuida. Ese era uno de los objetivos de la Ley de Herencia que fue bloqueada por los de siempre”.

“La mejor muestra de que estamos en lo acertado es cuando los poderosos se oponen a las cosas. Ya en la Cámara de Comercio de Guayaquil, eso es sucursal de Creo; Pablo Arosemena es pupilo, el presidente de la Cámara de Comercio que disque sabe economía y hace pasar vergüenza ajena. Es corifeo de Guillermo Lasso, trabajó toda la vida con Guillermo Lasso. Han puesto una pancarta: ‘No a la Ley de Plusvalía’”.

“Yo me acuerdo, un célebre banquero del Ecuador y le doy el nombre… Abelardo Pachano, en un artículo, en unas declaraciones una vez decía; daba a entender que era bueno que la gente se vaya afuera para que aprendiera buenas costumbres; porque aquí tienen malas costumbres. O sea, los banqueros que nos robaron esos no tenían que irse afuera para aprender buenas costumbres, era la pobre gente a la que les habían cerrado sus cuentas. O sea, este tipo no entendía absolutamente nada de la tragedia de la migración”.

“Prohibido olvidar y prohibido olvidar que el superministro de economía de Mahuad era este Guillermo Lasso, que ahora pretende ser Presidente de la República, ¡qué caretuco!”.

“Nuestro homenaje, nuestra admiración a nuestros hermanos migrantes”.

Reconstrucción Centro de Rehabilitación Social ‘El Rodeo’



Rafael Correa: “Como estábamos a la pasada, paré para ver cómo estaban las Unidades Educativas del Siglo XXI; estas son las prefabricadas con los estándares de las Unidades del Milenio”.

“Continuamos nuestro trayecto, nuestro viaje, hasta el Centro de Rehabilitación Social ‘El Rodeo’ de Portoviejo; que se derrumbó durante el terremoto. Ya era un Centro, se le había dado mantenimiento, pero era de los Centros antiguos; entonces habían instalaciones precarias. De la tragedia vamos a sacar oportunidades y no solo se está reconstruyéndolo lo que se cayó durante el terremoto sino que se están mejorando muchísimo las instalaciones”.

Campus del Milenio

Rafael Correa: “Luego de esto pasamos a otro sector de Portoviejo, para ver otra obra magnífica”.

“Estos antes eran terrenos de CRM, es que es fácil olvidar el viejo país. Ahora nos acusan de haber creado burocracia, instituciones; es mentira. Hemos creado 40 instituciones y hemos eliminado más de 100; entre las que se eliminaron estaba esta: el Centro de Rehabilitación de Manabí”.

“Estos terrenos eran del CRM, cerca de 24 hectáreas botadas; botadas durante décadas”.

“Construimos el ECU 911, se está construyendo el Hospital de Especialidades Portoviejo; más de 500 camas. Ahora, que es la obra que fuimos a visitar, se está construyendo el Centro de Atención Ciudadana. Y todo este equipamiento público, complementado con parques, con áreas verdes, con canchas deportivas; es lo que llamamos, ese nuevo concepto: Campus del Milenio”.

Portoviejo contará con un moderno Centro de Atención Ciudadana, el mismo que se integrará al primer Campus del Milenio construido en el país.

Intervención

Carlos Bernal (Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción): “Solamente como un recuento presidente, en las obras que hemos visto ahora, suman más de 60 millones de dólares de inversión. Se han creado, solamente las que se recorrieron ese día martes 13 de diciembre, se han generado cerca de 50 000 plazas de empleo”.

Rafael Correa: “En Guayaquil, con el terremoto, se cayó un paso a desnivel de 50 m que lo tiene que arreglar el municipio. 8 meses después, nada, nosotros 8 meses después fíjense todo lo que hemos hecho”.

“Prohibido olvidar, todo esto lo hemos podido hacer con los recursos de la Ley de Solidaridad; pero la partidocracia se opuso a esa ley. Ya irán los ‘caretucos’ a pedirles el voto”.

Intervención

¿Cómo era la respuesta de los gobiernos de la partidocracia para tender a los damnificados de una tragedia natural?

Rafael Correa: “Prohibido olvidar compañeros, así se manejaban antes las emergencias. Aprovechaban para hacer negociados, estos son los ‘caretucos’ que ahora hablan de honestidad, lucha anticorrupción; cuando antes la corrupción era la norma general, era tolerada”.

“Vamos a mandar un tuit de esto, porque sí me gusta refrescar la memoria de cómo ha cambiado el país”.

“Cuidado nos cobran la publicidad compañeros, ahora no tienen por dónde porque nosotros financiamos estos enlaces; pero de todos modos no quiero aprovechar este espacio para hacer proselitismo político. Sí puedo defender nuestro proyecto político, no decir voten por tal lista, pero ustedes saben por quién hay que votar”.

Intervención

Carlos Bernal (Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción): “Se ha hecho un trabajo por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con las ciudades afectadas por el terremoto. En el caso de Pedernales y en el resto de ciudades, lo que se trata es de buscar ciudades con más capacidades, por ejemplo, con rutas de evacuación seguras ante un posible tsunami”.

“Una planificación económica que ya supera los 2 100 millones, una ejecución económica que bordea los 1 000 millones de dólares en la reconstrucción, hace posible que estas ciudades también superen el sismo del 16 de abril”.

Confirmado.net / El Comercio / TV Ciudadana

Relacionado