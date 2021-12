LeParc presenta proyecto hotelero “I AM BEYOND THE STARS”

- Advertisement Article Top Ad -

Hotel Le Parc anunció oficialmente la fase de comercialización de su proyecto I Am Beyond the Stars con la apertura de su sala de ventas. Este espacio permitirá a los clientes acceder a información de primera mano sobre los avances y planes de financiamiento del proyecto.

I Am Beyond the Stars inició su construcción en junio de este año y prevé su entrega en 2023. El proyecto cuenta con la certificación internacional EDGE ADVANCED (Excellence in Design for Greater Efficiencies) que reconoce la construcción sostenible focalizada en concebir edificaciones de uso eficiente de recursos y cero emisiones de carbono.

Además, combina un innovador concepto que unifica residencias y oficinas corporativas con servicios hoteleros tales como: room service, lavandería, limpieza, alimentos y bebidas, servicio de concierge, seguridad, electrolinera para autos y bicicletas, owners lounge, áreas de coworking, spa, gimnasio, rooftop con piscina panorámica y más, garantizando así el bienestar y satisfacción de los usuarios. Como parte de la estrategia de venta y fidelización se entregará un bono de $5.000 dólares para quienes compren una oficina o departamento durante el mes de octubre.

Gabriela Sommerfeld, fundadora del Hotel Le Parc, manifestó “esperamos a todos nuestros clientes para que conozcan sobre este innovador proyecto en el cual hemos trabajado con mucho esfuerzo, cuidando cada detalle y apostando a la reactivación económica del país y sobre todo para la sustentabilidad del planeta”. El proyecto contó con la participación de varios arquitectos y diseñadores reconocidos en el país, como Adriana Hoyos, quien cuenta con más 27 años de trabajo de experiencia, así como el arquitecto Christian Wiese, importante referente del sector.

