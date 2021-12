The Banker: Produbanco es el mejor “Banco del 2021 en Ecuador”

- Advertisement Article Top Ad -

Produbanco, institución financiera con sólida trayectoria a nivel local y miembro del Grupo Financiero Internacional Promerica, obtuvo el premio “Best Bank Ecuador 2021” (Banco del Año 2021 Ecuador), otorgado por la revista británica The Banker. En este año, la organización reconoció a los bancos que lograron destacarse durante la pandemia por la ayuda que brindaron a sus clientes y por su aporte a la economía en general.

Las entidades bancarias participantes fueron elegidas por un jurado de alto nivel, conformado por expertos de cada área evaluada. Los ganadores, fueron aquellos bancos que cumplieron con los criterios establecidos para satisfacer las necesidades de sus clientes y negocios globales, marcando un crecimiento a largo plazo frente al cambio global y construyendo el mejor camino hacía una fuerte recuperación.

“Para Produbanco es un honor ser nombrados nuevamente Banco del Año Ecuador por The Banker, al ser una distinción de gran trayectoria a nivel mundial. Con este galardón, sumamos nuestra décima tercera mención en estos premios tan esperados por la industria financiera global. Nos enorgullece y nos desafía a continuar trabajando por brindar servicios y productos de excelencia, y que contribuyan a la recuperación y crecimiento de la economía. Sin duda, este reconocimiento es el reflejo de nuestro camino hacia la transformación cultural y digital, permitiéndonos ofrecer a nuestros clientes experiencias memorables”, señaló Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Produbanco.

De esta manera, Produbanco ratifica su compromiso por ser un banco en constante innovación para brindar las mejores soluciones financieras y promover el desarrollo sostenible en el país.

Acerca de Produbanco

Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para atender eficientemente a los sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo de colaboradores multidisciplinario, comprometido con la calidad de servicio. A lo largo de sus 43 años de exitosa trayectoria, Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, locales e internacionales, que ratifican su prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido por el Comité Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio Categoría Bancos por tercer año consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente; Best Bank Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021), otorgado por Global Finance; Bank of the Year Ecuador por décima tercera ocasión (2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019, 2020 y 2021), concedido por la revista The Banker; Best Innovation in Retail Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021) y Customer Service Provider of the Year, South America (2019,2020), por la revista International Banker; Bank of the Year Ecuador (2017-2019), por la revista The European, y Best Bank Governance Ecuador (2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. Adicionalmente, Produbanco ha recibido la calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating.

