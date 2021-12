Huawei instruyó a estudiantes ecuatorianos en la Industria Tecnológica

- Advertisement Article Top Ad -

Huawei Technologies realizó la clausura de su programa “Seeds for the Future”, que tiene como objetivo impartir conocimientos en tecnología a jóvenes estudiantes del país como factor clave para fomentar el acceso a la educación y a la creación de oportunidades.

Durante una semana, 20 estudiantes ecuatorianos de diferentes universidades del país recibieron clases y capacitación online con temas relacionados a la industria de las TIC, además de recorridos virtuales en laboratorios de Huawei para conocer tecnología de vanguardia como el 5G, Cloud Computing, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, entre otros.

El evento contó con la presencia de Alejandro Rivadeneira, Secretario del Senescyt, quien agradeció a Huawei y reconoció el aporte significativo del programa “Seeds for the Future” durante los 7 años que se realiza en Ecuador. El Secretario recalcó la importancia de que los estudiantes ecuatorianos formen parte de esta experiencia, que les permite integrarse con el mundo, intercambiar conocimientos, generar cambios y realizar proyecciones a futuro.

Durante su intervención, Ángel Song, Gerente General de Huawei Ecuador, hizo un llamado a los jóvenes para que aprovechen las oportunidades que se generan gracias a las alianzas de cooperación publico privada, y reconoció el enorme valor que estos programas tienen en el desarrollo de los estudiantes ecuatorianos. “En Huawei sabemos que es fundamental promover la competencia técnica en los jóvenes estudiantes, para que tengan la capacidad de innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías como parte de su transformación digital” concluyó Song.

“Seeds for the Future” ha beneficiado a más de 30.000 estudiantes en 108 países y regiones con capacitaciones que les permiten afrontar los nuevos desafíos que plantea la transformación digital y la constante innovación en la industria de las TIC. En esta edición, los becarios tuvieron la oportunidad de realizar un proyecto Tech4Good en el que debieron identificar un problema dentro de su comunidad y buscar una solución mediante el uso de tecnología.

Por su parte, Jexi Agila, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Sucre, recalcó que gracias a oportunidades como esta los jóvenes pueden fortalecer su desarrollo profesional y ser parte de una experiencia global. “Durante mi participación en el programa “Seeds for the Future” conocí sobre las diferentes maravillas que hay más allá de mi propio país, y lo inquietante que puede ser tener en la mano las respuestas y soluciones de nuestro futuro y no hacer nada al respecto debido a nuestras propias limitaciones” afirmó la joven.

Finalmente, Jhon Arcos, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, resaltó que “las vivencias y los retos que hemos vivido los participantes del programa Seeds for the Future 2021 han mostrado el potencial que pueden llegar a tener un grupo de jóvenes que buscan solucionar alguna problemática social y el cúmulo de ideas brillantes que pueden nacer en base a un trabajo grupal”.

Como parte de la ceremonia, se reconoció a los 3 estudiantes más destacados del programa: Melany Aguilar, alumna de Yachay Tech, obtuvo el primer lugar y recibió un celular Huawei Y9a, el segundo lugar fue para Daniel Guzmán, alumno de la ESPE, quien recibió un Huawei Watch GT 2 Pro; y, Daniela García, alumna de la ESPOL, obtuvo el tercer lugar y se hizo acreedora a unos Huawei Freebuds Pro.

Con Seeds for the Future, Huawei Technologies refuerza su compromiso de promover la industria de las TIC para impulsar su desarrollo y contribuir con la competitividad de estudiantes ecuatorianos, así como reducir la brecha existente en tecnología.

