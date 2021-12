Una investigación independiente constata once muertes obra de policías en las protestas de 2020 en Bogotá

- Advertisement Article Top Ad -

Al menos once personas murieron por acciones policiales durante los dos días de protestas generalizadas de 9 y 10 de septiembre de 2020 en la ciudad Bogotá, según una investigación independiente solicitada por la alcaldía de la capital colombiana y apoyada por Naciones Unidas. La investigación afea en particular a la Policía que actuó con mayor dureza en los barrios más pobres de la ciudad.

Las protestas objeto de la investigación se desataron tras difundirse un vídeo del asesinato de Javier Ordóñez en septiembre del año pasado igualmente a manos de la Policía colombiana.

Este informe es el resultado de una investigación académica y extrajudicial que complementa la labor de autoridades judiciales y disciplinarias liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El documento consta de 177 páginas y denuncia detenciones arbitrarias, estigmatización de la protesta social, uso ilícito de la fuerza, impunidad y violencia contra la Fuerza Pública.

El informe considera que la Policía reaccionó de una forma “desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad” en la respuesta a las manifestaciones y destaca que la “masacre” se produjo ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, una orden que era “necesaria en el contexto social complejo y de alta tensión” que atravesaba la ciudad.

Además, cree que la Policía actuó con “violencia desproporcionada” contra los manifestantes en los barrios más desfavorecidos de Bogotá y Soacha. “Es decir, los Policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad creyendo que podrían matar y que hacerlo no tendría una consecuencia”, ha explicado Negret en rueda de prensa.

El texto recoge un total de 14 asesinatos contabilizados en barrios pobres de Bogotá en las noches del 9 y 10 de septiembre, así como 75 personas heridas por arma de fuego, 43 heridas por arma de filo y 187 en otras circunstancias. Además, 216 miembros de la Policía resultaron heridos.

En sus conclusiones, el informe alerta de que el control de la Policía por las autoridades regionales –gobierno departamental– y locales –municipales– “es una ficción” y advierte de que la investigación para la judicialización de estos casos es “escasa”.

“Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, ha declarado durante la presentación del informe la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Todos nos equivocamos, pero la sabiduría de los seres humanos no consiste en no equivocarse, no somos formas de vida infalibles, pero somos formas de vida perfectibles y tenemos la capacidad de sentir, razonar y cambiar”, ha argumentado.

Con información de EUROPA PRESS

