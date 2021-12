Los Derechos Humanos / Juan Cárdenas

- Advertisement Article Top Ad -

Ante el exterminio de razas, colores y credos, mientras sepultaban a las víctimas del holocausto y hacían cálculos de los costos de reconstrucción de los horrores de la guerra, surgió la Liga de Naciones con la prioridad de proteger los derechos violados por los detentadores del poder nazi-fascista. De ese núcleo de reflexión y toma de conciencia mundial, surgió la ONU para institucionalizar las urgentes y elementales normas de convivencia pacífica y autodeterminación de los pueblos, bajo el concepto de soberanía. Su carta constitutiva es el más hermoso enunciado de derechos y garantías, flagrantemente irrespetados por los “policías del mundo”.

La Constitución de Montecristi, en su esencia garantista, convierte a los Derechos Humanos en el eje transversal de todas las acciones del poder público en sus relaciones con la sociedad, sin que falten los detractores que se relamen por violarla en su excluyente provecho. La masiva aprobación plebiscitaria legitimó la Carta Magna para que la invoquemos en respeto de los derechos humanos. Con ese antecedente y en estado de necesidad por persecución, buscó la protección del Estado ecuatoriano el ciudadano del mundo Julián Assange. Por razones humanitarias le fue concedido el asilo, en armonía con nuestra vocación protectora de derechos.

Vino la traición y con ella el compromiso de “entregar” al líder de los WikiLeaks, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres. Esta cruel consigna se consumó con la violación de nuestra soberanía extraterritorial, tras el ingreso de la policía del Reino Unido para llevarse el “trofeo” reclamado por los Estados Unidos. Precisamente el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, la justicia británica accedió a la pretensión imperial de condenar a perpetuidad, si no le aplica de una vez la pena de muerte, al ilustre periodista de investigación por el gravísimo “delito” de contar la VERDAD de las atrocidades del ejército norteamericano en sus guerras de saqueo. Justamente fue el video del ajusticiamiento desde un helicóptero a decenas de civiles en Afganistán lo que provocó la ira del imperio, que al fin obtuvo la extradición del denunciante. La verdad les importa un comino; sólo buscan silenciar las voces críticas para esconder sus crímenes de guerra y de lesa humanidad. Allá como aquí…

¿Qué han dicho FUNDAMEDIOS, la SIP, la AEDP, los gremios de “Periodistas libres e independientes”?: silencio sepulcral. Recordemos que, entre otros, fue el diario londinense The Guardian el que publicó los WikiLeaks y no le pasó nada. Sólo persiguieron al australiano hasta borrarlo del mapa, cuya cabeza fue negociada en la tenebrosa trama de la traición a cambio de favores, tal como reveló Paul Manafont, lobista cabildero de Trump. Qué ironía: en el día de los Derechos Humanos entregan en bandeja la cabeza de la VERDAD. ¿Se acuerdan del TIAR?, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que invocó Argentina para la defensa de la región en las Malvinas. Washington esperó hasta que la poderosa fuerza inglesa esté a punto de tiro, entonces anunció su apoyo al Reino Unido. Así se ayudan entre imperialistas. Ellos no tienen amigos, sólo intereses, como la vida de Julián Assange. ¡Están ajusticiando a la VERDAD!

Artículo firmado por Juan Cárdenas

