Amnistía Internacional llama “parodia a la justicia” la decisión de extraditar a Assange

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) tildó de “parodia a la justicia” la decisión de la Alta Corte de Londres de autorizar la extradición a EEUU del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

“Es una parodia a la justicia… El tribunal decidió aceptar las garantías incorrectas de Estados Unidos de que Assange no sería sometido a confinamiento solitario en una cárcel con régimen penitenciario duro”, declaró este viernes el director de AI para Europa, Nils Muiznieks.

En su opinión, los cargos presentados por EEUU representan una seria amenaza para la libertad de prensa.

Este viernes, la Alta Corte de Londres resolvió favorablemente la apelación de Estados Unidos para extraditar a Assange a ese país. Durante la audiencia se discutió solamente si la jueza del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales acaso tenía razón al afirmar que la posible extradición de Assange no se correspondía con su estado psíquico.

La Alta Corte de Londres aprobó la apelación y resolvió que el caso debe ser remitido al Tribunal de Magistrados de Westminster, indicando que el juez distrital debe trasladar el caso al ministro de Estado, que ya decidirá si se debe extraditar a Assange.

Mientras, el periodista australiano y exdirector de WikiLeaks seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres.

EEUU reclama a Assange para juzgarle por un presunto delito de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros 17 por obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.

Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 “cables sin editar” del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.

Los informes confidenciales desvelan pruebas e indicios de crímenes de guerra y se publicaron en su inmensa mayoría en distintos medios nacionales, como el The New York Times, El País o The Guardian, en cooperación con WikiLeaks.

Las asociaciones de prensa y organizaciones de Derechos humanos y libertades civiles alertan de que la extradición de Assange por difundir información contraria a los intereses del Gobierno estadounidense sería un atentado contra la libre expresión, el derecho a conocer y ejercer la profesión periodística en cualquier parte del mundo.

Con información de Agencia Sputnik

