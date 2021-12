Dakota del Sur se ha convertido en un paraíso fiscal. ¿Pero por qué?. Análisis de FORBES

- Advertisement Article Top Ad -

En las últimas décadas, Dakota del Sur se ha convertido en uno de los grandes paraísos fiscales del mundo. A finales del año pasado, más de 367.000 millones de dólares en activos fiduciarios se gestionaban en el estado a través de al menos 62 fideicomisos constituidos públicamente.

Las empresas fiduciarias ganan grandes comisiones. Los propietarios de los fideicomisos ocultan sus activos y evitan miles de millones de dólares en impuestos. ¿Pero qué gana el Estado?

Es probable que ninguno de los propietarios de los fideicomisos -ya sean líderes extranjeros corruptos o multimillonarios estadounidenses- ponga nunca un pie allí. No existe ningún requisito de residencia para crear un fideicomiso en Dakota del Sur. Y hay pocos beneficios fiscales para el estado y pocas pruebas de que los fideicomisos creen puestos de trabajo.

- Advertisment Article Inline Ad -

Impuestos y empleos

Dakota del Sur no tiene impuesto sobre la renta de las personas físicas o jurídicas, aunque sí tiene un pequeño impuesto sobre las instituciones financieras. Las empresas fiduciarias que gestionan este enorme paquete de activos están sujetas a tasas de examen, supervisión y constitución, pero en 2019 estos gravámenes sumaron unos míseros 1,5 millones de dólares de los ingresos totales del Estado, que ascienden a 2.200 millones. Las empresas fiduciarias también pagan una parte de una tasa de franquicia bancaria que aportó al Estado otros 14 millones de dólares en 2020.

Algunos funcionarios de Dakota del Sur sugieren que los fideicomisos crean empleos. Pero el número de puestos de trabajo de servicios financieros en el estado en realidad se redujo ligeramente en la última década, de unos 30.500 en 2009 a 29.000 en el año pre-pandémico de 2019. El número de abogados en el estado aumentó en el mismo período de 1.794 a 1.995. Pero ese aumento del 11,2% fue inferior a la tasa de crecimiento nacional del 14,5%.

El profesor de derecho de la Universidad de Chicago, Daniel Hemel, tiene una buena explicación aquí que describe cómo Dakota del Sur se convirtió en un paraíso fiscal y cómo funcionan los refugios. En resumen, en 1983 la legislatura votó para poner fin a los límites de duración de los fideicomisos, poniendo fin a una práctica que se remonta al derecho consuetudinario inglés y que pretendía evitar que las familias mantuvieran su riqueza en fideicomiso para siempre.

Evasión perpetua del impuesto sobre el patrimonio

Y en los estados sin impuesto sobre la renta -como Dakota del Sur- estos “fideicomisos de dinastía” evitan indefinidamente tanto el impuesto sobre la renta estatal como el impuesto federal sobre el patrimonio y las donaciones. Como escribe Daniel, “cuidadosamente diseñado, un fideicomiso de dinastía de Dakota del Sur puede funcionar como una máquina perpetua de evasión del impuesto sobre el patrimonio”. Los fideicomisos aún deben pagar el impuesto federal sobre la renta por las ganancias de capital y los dividendos que reciben.

Normalmente, los fideicomisos deberían pagar el impuesto sobre la renta estatal. Pero al crear un fideicomiso en un estado sin ese impuesto, los no residentes pueden trasladar los activos de una jurisdicción en la que deberían pagar impuestos a otra en la que no. Y al igual que Suiza, Dakota del Sur no compartirá información sobre los fideicomisos con otros gobiernos estatales.

Como era de esperar, otros estados copiaron a Dakota del Sur y cambiaron sus leyes en un esfuerzo por animar a los residentes a crear fideicomisos dinásticos perpetuos similares. Otros estados sin impuesto sobre la renta, como Nevada y Alaska, entran en el juego. Ahora los asesores financieros escriben artículos “comparando los mejores estados para los fideicomisos”.

Pocos incentivos

Como en muchos casos de competencia fiscal, es difícil ver qué beneficios obtienen los estados al colgar exenciones fiscales delante de las empresas o, en este caso, de los mega-ricos. Pero los incentivos para crear fideicomisos dinásticos son más perversos que la mayoría.

Por lo general, los estados ofrecen subvenciones fiscales a las empresas a cambio de una nueva planta o sede y la promesa de puestos de trabajo. Estos acuerdos a menudo no logran sus objetivos y no merecen la pena la pérdida de ingresos fiscales. Pero los estados al menos pueden crear métricas de responsabilidad para medir el éxito o el fracaso.

Estos paraísos fiscales casi no generan ingresos fiscales y crean pocos puestos de trabajo, o ninguno. Pero como los estados no sufren ninguna pérdida de ingresos, no hay ningún incentivo para rendir cuentas. Los únicos perdedores son el gobierno federal y sus contribuyentes. Los estados son poco más que conductos dispuestos a la evasión fiscal federal. Todo ello es perfectamente legal, pero ése es exactamente el problema.

Los estados como Dakota del Sur no obtienen nada tangible del tinglado de los paraísos fiscales. El problema es que, mientras ellos no tienen nada que perder, el resto de nosotros sí.

Artículo original en inglés FORBES

Confirmado.net

Relacionado