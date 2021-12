La democracia también es multicolor. (Autor: Chen Guoyou, Embajador de China en Ecuador)

- Advertisement Article Top Ad -

El mundo está teniendo cambios vertiginosos y los sistemas políticos de los distintos países se van acoplando a una realidad diversa, acogiendo los nuevos retos que el presente y el futuro proponen de manera singular y única. Por lo tanto, no existe una democracia predeterminada ni con modelos fijos. La democracia es el valor compartido de la humanidad y los derechos humanos representan el sueño común y la búsqueda de las personas en todo el mundo. Las culturas y los sistemas políticos se alimentan de su respectiva historia, cultura y tradición y se cultivan a través de la exploración, la práctica y la mejora en el proceso de desarrollo económico y social de su país.

No podemos señalar y reprochar las conductas democráticas de un país porque no son semejantes a las de otro. La democracia no es algo que pueda producirse en masa, no se entrega exactamente a través de las mismas instituciones y formas, incluso entre los países occidentales y mucho menos entre Occidente y el gran número de países en desarrollo. La democracia como reza el título de este artículo es “multicolor” y me permito explicar en las siguientes líneas cómo, desde hace 100 años, el Partido Comunista de China ha logrado unir y liderar al pueblo chino, encontrando un camino que realmente se ajusta a las condiciones nacionales. Además, se ha comprometido con la realización del noble objetivo del rejuvenecimiento nacional, promoviendo incansablemente la democracia y los derechos humanos. China se adhiere al enfoque centrado en el pueblo y a la hora de evaluar todo el trabajo que hace toma como criterio fundamental la opinión de este. Al mismo tiempo, se garantiza la plena cobertura de la democracia, asegurando que las elecciones, consultas, toma de decisiones, gestión, supervisión y otros pasos estén en armonía, avalando que la democracia sea amplia, verdadera y efectiva. La democracia no es un adorno y su eficacia no se comprueba por las promesas, sino por los resultados. La democracia popular de todo el proceso es la cristalización de la evolución de la práctica democrática de la República Popular China y representa la voz del pueblo y se utiliza para resolver los problemas que el pueblo quiere resolver.

La elaboración del XIV Plan Quinquenal de China es un buen ejemplo para mostrar la democracia popular de todo el proceso. Durante la elaboración de este plan crucial para el desarrollo socioeconómico de China en el periodo 2021-2025, el presidente chino Xi Jinping viajó mucho por todo el país. Presidió siete seminarios temáticos y escuchó atentamente las sugerencias de todas las partes interesadas. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) elaboró 22 informes sobre aspectos concretos de la economía. Los departamentos gubernamentales llevaron a cabo consultas que recibieron más de un millón de contribuciones y sugerencias del público. Éstas se han traducido en más de 1.000 recomendaciones clave, que se han incorporado a la redacción del Plan Quinquenal. El proyecto de dicho plan fue revisado y enmendado por los diputados de la APN y los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo, lo que dio lugar a 55 cambios. Finalmente, fue aprobado por una resolución del cuarto pleno de la XIII APN.

Como chinos, estamos orgullosos de los logros que China ha alcanzado en la promoción de la democracia y los derechos humanos y estamos dispuestos a compartir con otros países nuestra experiencia. Dicho esto, no tenemos la intención de imponer el modelo de China a otros. De hecho, difícilmente es democrático aplicar un solo criterio a todos los diversos sistemas políticos del mundo. La democracia es el derecho de todas las personas en todos los países y siempre ha sido una prioridad para China. La cuestión de si un país es democrático o no, lo decide su pueblo que es realmente el dueño del país y es una cuestión que solo debe ser juzgada por ese pueblo, sin la intromisión extranjera que obstaculiza sus logros históricos ganados con el tiempo.

El mundo es hermoso por su pluralidad, y las civilizaciones son brillantes por su diversidad. Tal como las civilizaciones, la democracia también es multicolor. El pueblo chino está dispuesto a intercambiar opiniones y experiencias sobre la democracia con otros pueblos para que juntos podamos construir la tan anhelada comunidad de futuro compartido de la humanidad.

