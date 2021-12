La nueva normalidad (Juan Cárdenas)

- Advertisement Article Top Ad -

“Atención señoras y señoras, esta es la lista de los Pandora Papers. Por Ecuador… ya se jodieron, segurito han de estar los 70 mil millones que se llevaron el Correa y el Glas. Repito, por Ecuador…un ratito… ¡No puede ser!: ¡no están!; más bien consta el odiador. Qué vergüenza. Escondan la lista, que nadie sepa. Perdón, ya no se puede ocultar, el informe está publicado en 120 países, es muy tarde para hacernos de la vista gorda”. Se pasaron 4 años y medio escandalizando con sus monstruosas calumnias, cuando de pronto les cayó el balde de agua helada de la verdad investigada por 600 periodistas en 90 países. Buscaron los nombres del Mashi y de Jorge para de una vez rematarlos; pero el dedo planetario señala directo al perseguidor. El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea es contundente: presunta evasión, defraudación tributaria, violación a la Ley del Pacto Ético, presunto perjurio.

Vino la CIDH a constatar in situ si se han cumplido sus recomendaciones respecto a las deplorables condiciones del preso político Jorge Glas; y se encuentran con que han empeorado, sobre todo en el avance de su enfermedad, cuyo tratamiento especial ha sido interrumpido arbitrariamente por voluntad de sus cancerberos, sin mencionar la degradante humillación a un líder excepcional que le sirvió a la Patria con la pasión de los verdaderos revolucionarios que dignifican con sus grandes obras el destino de millones. Víctima de ensañamiento con la aplicación a rajatabla del LAWFARE más atroz, a Jorge Glas le niegan sistemáticamente su derecho a la prelibertad, jugando con su vida y su destino mediante la aplicación a conveniencia y discreción del Código Penal derogado, para agravar sus precarias condiciones; y del actual COIP para negarle sus derechos. ¡LAWFARE ATROZ!

En la esperanzadora tribuna del Grupo de Puebla en México, escuchamos voces altivas y orientadoras, consecuentes y esperanzadoras; pero la dolida proclama y la verdad lacerante que sufre nuestra América mestiza por obra del Neoliberalismo que, embriagado de poder, ignora que no tiene justificación ni salida histórica para su recetario macabro, le correspondió describir de modo irrefutable al Presidente Correa que conmovió al mundo, pintando nuestra triste realidad y alentando con su mensaje a la región para que levante su acción y conciencia crítica para revertir el actual status quo acumulador, factoría mundial de pobreza y miseria, adorador del dios dinero por sobre los esqueletos triturados de los seres humanos, animales y de la Naturaleza.

Dicen que es la “nueva normalidad”. ¿Y eso con qué se come?: Se aprovechan de la pandemia para aplicarnos sus propuestas envueltas en el veneno de la injusticia social, con la negación de derechos y el criminal ensanche de la brecha entre poquísimos privilegiados y las inmensas mayorías. Esto no es nuevo, es el retorno al viejo país de los años 90, es decir a la más inmoral explotación, con el sometimiento del Estado al capricho del gran capital, como hicieron con el feriado bancario. Ese crimen nefando no es nada nuevo. Y ¡ojo!, sin restitución no hay salvación. A propósito, ¿ya vieron la propagandota de la fiscal? ¿Entendieron? Ni yo…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

