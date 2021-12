El Sistema Interamericano mira al Ecuador por el Caso de Jorge Glas

- Advertisement Article Top Ad -

Jorge Glas exvicepresidente de la República se encuentra detenido en la cárcel de Latacunga desde hace más de 4 años, condenado con un código derogado, irrespetando el principio de favorabilidad por el caso Odebrecht. Le impusieron la peor pena ( 6 años ) en lugar de 5 años para que no pueda pedir suspensión de le pena e impedirle regresar a la vicepresidencia.

El juicio del caso Odebherch estuvo lleno de irregularidades, en donde no se expuso ni una sola prueba contra Jorge Glas, es más, todos los otros sentenciados, especialmente los confesos, declararon que nunca habían conocido al exvicepresidente .

Informes nacionales de la Unidad de Lavado de Activos UAFE, Servicio de Rentas Internos SRI, de la Superintendencia de Bancos , una extensa auditoría forense de la Contraloría no solo a Jorge Glas sino su esposa, ratificaron que todos los ingresos y gastos, cambios patrimoniales, correspondían a los ingresos de Glas como funcionario público y los de su esposa en la empresa privada. Los informes de Panamá, Brasil, USA, ni siquiera lo nombraron.

- Advertisment Article Inline Ad -

Glas fue acusado por el testimonio de José Santos de Odebrecht, sin prueba alguna, la ley dice en Ecuador que un testimonio no es prueba, el pacto con Odebrecht y el Gobierno de Moreno, era que lo acusen por haber denunciado la corrupción del Gobierno de Moreno, a cambio de que Ecuador no acuse a Odebrecht. Ecuador es el único país en donde Odebrecht no fue ni siquiera vinculado al proceso.

Sistema Interamericano pone su atención en el Caso Glas

Un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha expresado su gran preocupación por el deterioro de la salud del Sr. Glas Espinel, así como por las condiciones de peligro en las cuales se alega que se encuentra detenido. Según la fuente, el Sr. Glas Espinel ha recibido amenazas de muerte durante su detención en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

Además, recientemente otros prisioneros del Centro habrían perdido la vida por hechos de violencia ocurridos dentro del penal. El Grupo de Trabajo le urge al Gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del Sr. Glas Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad”

CIDH visita Ecuador y se entrevista con Jorge Glas

Este jueves en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, se reunieron por algunas horas los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y el exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. Los integrantes de la CIDH no dieron declaraciones y su contenido no se conoce aún.

Glas actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Latacunga, los miembros de la CIDH llegaron a ese sitio para dar seguimiento a la implementación de la medida cautelar 1581-18 en favor del exvicepresidente.

Relacionado