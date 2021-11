Abraham Verduga: Carta de un militante a la dirigencia

- Advertisement Article Top Ad -

El ciudanano latinoamericano, Abraham Verduga Sánchez, expresa sus puntos de vista sobre la coyuntura política que enfrenta el país, a raíz de la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico que traerá serias consecuencias a las mayorías del pueblo ecuatoriano, especialmente a la clase media.

“Lo he pensado mucho, no ha sido fácil, pero el silencio no es una opción. Son líneas que brotan desde la lealtad hacia un proyecto que encarna la vanguardia moral en un país gobernado por canallas. Unidad y humildad en la lucha”.

Confirmado.net

- Advertisment Article Inline Ad -

Relacionado