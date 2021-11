Según Ramiro Narváez, asambleísta de Izquierda Democrática, el eje judicial ha sido el gran ausente del sistema de rehabilitación social 

- Advertisement Article Top Ad -

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional detectó serias falencias en el sistema de rehabilitación social. Todas las instituciones del Estado dieron la espalda al sistema de rehabilitación social durante los últimos años.

“Hoy es el momento de reconstruirlo, impedir más muertes y evitar que los centros carcelarios sigan sacando a las calles personas no rehabilitadas que afectan a la ciudadanía en general”, aseguró el asambleísta Ramiro Narváez.



En declaraciones a radio América, sostuvo que el eje judicial ha sido el gran ausente del sistema de rehabilitación social, deben asumir su responsabilidad y aportar soluciones eficaces.



Agregó que el Consejo de la Judicatura es responsable de generar eficiencia y eficacia en el sistema judicial, pero no logró garantizar que no haya abuso de la privación preventiva por parte de los fiscales. Tampoco logró consolidar la existencia de jueces de garantías penitenciarias encargados de tramitar los beneficios penitenciarios de los presos. Todo esto colaboró para que haya un mayor hacinamiento y continúen detenidas personas con delitos menores, muchos de ellos sin sentencias y además víctimas de la violencia que se generó al interior de las cárceles.

Las leyes son muy punitivas y se deben buscar otros mecanismos. Las personas privadas de libertad deben ser sujetas a un sistema de rehabilitación.

Las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno son insuficientes, no solucionan el problema porque no hay un rediseño del sistema de rehabilitación social. Hay que hacer cambios estructurales. Se debe generar una coordinación interinstitucional, principalmente, con el sistema judicial. La Asamblea Nacional hace sus aportes brindando normativas, pero las leyes por sí solas no solucionan los problemas. Esto debe ir acompañado de voluntad política y políticas públicas.

Confirmado.net / Radio América

