No cuadra…(Juan Cárdenas)

- Advertisement Article Top Ad -

A ver, a ver: la operación, mantenimiento, vigilancia y seguridad del sistema de radares instalados en el País, son de competencia y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, en salvaguarda de nuestra soberanía territorial. Una de las cuatro sofisticadas estructuras tecnológicas de vigilancia aérea existentes, fue reubicada en Montecristi por disposición oficial, con una defectuosa reinstalación. ¿Quién debe responder por este incidente?: la Fuerza Aérea y lo hizo con la correspondiente investigación e informe, que ni de lejos menciona un supuesto atentado terrorista. Pero el vocero gubernamental llegó hasta a sugerir a los supuestos autores. ¿Quiénes?: ¡los correístas pues! Hasta en la sopa.

El control de todas las fases de admisión, vigilancia interna y seguridad externa del sistema penitenciario está a cargo de la Policía Nacional. Nos consta la serie de filtros que se debe pasar para el ingreso de las visitas, siempre bajo el ojo prolijo del uniforme policial. ¿A quién hay que preguntar por las armas de grueso calibre y las poderosas herramientas de demolición que operan los internos desde sus celdas, provocando un reguero de sangre por cientos de víctimas? Todos sabemos la respuesta; pero no se establecen responsabilidades ni medidas radicales. “Quien, teniendo el deber de impedirlo permite la consumación de un delito, responderá por ello”

Si se impusiera la lógica, no habría dónde perderse. Expliquen sus acciones u omisiones los responsables asignados por la Constitución y en su mérito debe actuar la Autoridad, no para especular con macabros relatos forzados e inspirados en el odio de algún trasnochado vocero que fue duramente zarandeado en CNN, sino para establecer responsabilidades y tomar correctivos. Hace años en Noruega ocurrió una terrible matanza de adolescentes, obra de un desquiciado fascista. A pocas horas salió el Primer Ministro visiblemente conmovido a preguntar al pueblo en qué le había fallado su gobierno, poniendo a disposición el cargo. No esperamos tanto; pero sí la verdad.

- Advertisment Article Inline Ad -

El Presidente está en su derecho de defenderse de las inculpaciones en el informe de los papeles de Pandora. Inclusive hay una frase sacramental que utilizan los abogados: “niego pura y simplemente las pruebas presentadas o que se llegare a presentar en mi contra, las redarguyo de falsas en cuanto haya lugar en Derecho”; pero si es de que revise personalmente los textos y el listado de los respaldos extranjeros, para que no le induzcan a cometer el papelón de hacer firmar a finaditos. Del ridículo no se vuelve…

Y lo último: tanto es el servilismo que inician un pre proceso judicial en contra de los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, por el “delito” de cumplir con su facultad y obligación de entregar a tiempo el informe no vinculante al Pleno, sobre los Pandora Papers, para su debate y resolución. ¿Le van a enjuiciar al Presidente Lasso por nombrar a sus ministros? ¿Qué les pasa?

Artículo firmado por Juan Cárdenas

Relacionado