Lasso tampoco acudió a la Comisión de Fiscalización.

Una carta enviada desde la secretaria jurídica de la Presidencia fue la respuesta al pedido de la comisión de Fiscalización para que el presidente de la República acuda a esta mesa legislativa que investiga el denominado caso Saab y la presunta utilización del sistema de compensación regional, Sucre para lavar activos.

La solicitud para que Lasso asista fue realizada por varios asambleístas de la Comisión por el veto parcial que el Ejecutivo resolvió el pasado mes de junio a las reformas a varios cuerpos legales enfocadas en combatir el comercio ilícito, incluso varios de los comparecientes citaron esta acción que habría ayudado al Ecuador en la lucha contra el contrabando.

Sobre el Caso Pandora, el presidente Lasso no asistió al llamado de la Comisión de Garantías Constitucionales en dos ocasiones.

Quienes si acudieron este viernes al llamado de la comisión fueron: la Fiscal General, Diana Salazar y la directora de la Unidad de Análisis financiero, UAFE Carla Mera. Salazar defendió el accionar del organismo a su cargo recordando que en el Caso Foglocons, los responsables de que no haya existido una sentencia favorable fue el sistema judicial y en particular la jueza Madeleine Pinoargote, además del ex presidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Manzur quién ahora es investigado por enriquecimiento ilícito.

Por su parte Carla Mera afirmó que se trabaja de forma conjunta con la Fiscalía y que los casos en el UAFE son reservados, a pesar de ello aclaró que Foglocons realizó 185 transferencias a través del Sucre entre el 28 de diciembre de 2012 y el 26 de marzo de 2013 por un valor de 159 millones de dólares.

La comisión tiene previsto realizar nuevas comparecencias en este caso, pero está aún por definir los días y horas para programarlas la próxima semana.

Confirmado.net

