Pachakutik unitariamente votará a favor del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales

- Advertisement Article Top Ad -

El movimiento Pachakutik anunció a través de su Consejo Político Nacional, su apoyo unitario al informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aprobó 6 recomendaciones en el Caso Pandora Papers que presuntamente vinculan al Presidente Lasso con paraísos fiscales.

“La Organización Política y la Bancada del movimiento Pachakutik apoyará el informe elaborado por al Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre el caso Pandora Papers”, dice parte del comunicado.

Asambleísta Patricia Sánchez: “En ningún momento ese informe dice destitución o conlleva a una destitución del Presidente”

- Advertisment Article Inline Ad -

La Asambleísta Sánchez dijo a radio Pichincha que el Consejo Político Nacional discutió durante tres horas más o menos el punto 1 de la resolución en la que consta el artículo 130.2 de la Constitución de la República del Ecuador en el que hace alusión a la conmoción interna que en el informe ni siquiera dice conmoción interna sino conmoción social. Admitió que el informe tiene muy nerviosos a dos compañeros al interior de PK que votaron por abstención y apoyo al informe.

“Leímos línea por línea el informe, analizamos e interpretamos el informe y llegamos a la conclusión de que en ningún momento ese informe dice destitución o conlleva a una destitución porque son recomendaciones en 6 puntos que lo que hace es marcar una hoja de ruta de este tema, para nosotros esto recién comienza, marca una hoja de ruta para un tema que va a ser analizado en el futuro y eso para nosotros es lo más importante”, señaló.

Indicó que en Pachakutik siempre habrá discrepancias y siempre llegarán a resoluciones, esas resoluciones a veces son colectivas, a veces no.

“La resolución que tuvimos el día lunes fue de que el bloque unitariamente apoyará el Informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que la presidenta Fernando Cabascango.”

También insistió que el presidente Lasso debe ir al Pleno para que cumpla su palabra, “el ha dicho que está dispuesto a dar toda la información que se necesita para aclarar este tema pero ahora recula, recuerdo en campaña cuando dijo abramos las urnas y después dijo no, ojalá ahora no suceda lo mismo porque quien pierde credibilidad es el no nosotros”.

Confirmado.net / Radio Pichincha

Relacionado