México propone a la ONU impulsar un plan de ayuda económica sustentado por impuestos a grandes fortunas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que “en los próximos días” propondrá a la Asamblea General de Naciones Unidas la puesta en marcha de un “plan mundial de fraternidad y bienestar” financiado, entre otras vías, por impuestos a grandes fortunas.

“La propuesta de México (…) se puede financiar con un fondo de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del cuatro por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0,2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del G-20”, ha señalado López Obrador, recoge el diario mexicano ‘La Jornada’.

El mandatario ha detallado que el objetivo de este plan es “garantizar el derecho a una vida digna” a los cerca de “750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios” –en torno a 1,7 euros– y que, de cumplirse esta meta, el Fondo contaría con cerca de uno 860 millones de euros.

“Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios”, ha lamentado.

Por su parte, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha respondido que desde le organismo “siempre” han apostado por que “la gente debería pagar su parte justa de impuestos”, aunque ha rechazado “entrar en detalles”.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

López Obrador ha propuesto este plan ante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre ‘Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional: exclusión, desigualdad y conflictos”, convocada por el Gobierno de México y presidida por el propio mandatario.

En este sentido, el secretario general del organismo, António Guterres, ha agradecido al líder mexicano su propuesta y ha aseverado que sin inclusión plena e igualdad, la paz en el mundo no se certificará pues “la paz verdadera y sostenible solo puede ser llevada a cabo por personas que reciben apoyo”.

Así, ha lamentado que, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, “alrededor de 120 millones personas más han caído en la pobreza” y que “el hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo” mientras se hace frente a “la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial”.

“Las personas de los países más ricos reciben una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 mientras que solo el cinco por ciento de los africanos están completamente vacunados”, ha afeado Guterres, quien también ha lamentado que antes de la pandemia, “los multimillonarios del mundo poseían más riqueza que el 60 por ciento de la población mundial” y que ahora esa brecha “se ha ampliado enormemente”.

Con información de EUROPA PRESS

