Acoso laboral (O)

Atención: rehenes del camello diario; secuestrados por el yugo del talento inhumano; dependientes del dedo puntual en el biométrico; activos fijos de oficina; esclavos de los servi(vi)dores públicos del “jerárquico superior”; desterrados a los campos de concentración del archivo; sometidos al terror del régimen disciplinario; prisioneros del descargo y los informes del magister de turno. Si su estrés no se debe al desempeño laboral en sí, al “rol”, sino a relaciones hostiles con el entorno de trabajo, puede estar ante el fenómeno siniestro del “mobbing”

Del verbo “to mob”, “mobbing” puede ser traducido como “acorralar”, “linchar” o “atacar en grupo”. Por un lado está la víctima (la presa) y por el otro los cazadores y su líder (el acosador y sus aliados). El zoólogo austriaco Konrad Lorenz, acuñó la palabra durante sus observaciones sobre el comportamiento de los animales. Determinó que las especies más débiles atacaban en masa a los más fuertes. Por sus similitudes, el esquema quedó asimilado al acoso laboral. En otras palabras: es cuando llegan “buchiplumas” a puestos directivos y no tienen idea de lo que hay que hacer. Sin planes y programas pues a perseguir a sus súbditos indefensos mientras las instituciones públicas se caen a pedazos.

Indicar tareas humillantes o fuera del rol o no asignar tareas, descalificar como persona, cuestionar logros con ironías, aislar, actuar como si no estuviera allí o no existiera, hablar sobre rumores o infamias, ofender, responsabilizar de cosas que no hizo para presionarle a renunciar, inventarse sanciones: eso es acoso. Pero no se preocupe el Ministerio de Trabajo (MDT), si usted reclama, pedirá informes justo a sus verdugos quienes sedientos de venganza redoblaran su abuso.

A diferencia de otros países como Suecia que fue pionera al establecer en 1992 una ley efectiva contra el hostigamiento en los sitios de trabajo, en Ecuador la Ley orgánica Reformatoria del Servicio Público y al Código de Trabajo, vigente recién desde noviembre de 2017, establece que: “Debe entenderse por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo”. La Constitución en el artículo 326 reconoce el derecho a desarrollar labores en un ambiente adecuado. Un bla, bla, bla, que deja en indefensión permanente a los servidores públicos.

En la región, tribunales respetables de Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay han sentado jurisprudencia, con destitución de los acosadores, sendas indemnizaciones y recursos de repetición. Espíritu de cuerpo: Aquí las denuncias presentadas al MDT por los servidores públicos, son remitidas por quipux a los propios victimarios. El acosado está, de algún modo, subordinado al acosador y siente la presión de una “jerarquía” cómplice y nada objetiva. Nada raro que le despidan con una encuesta, por atrasarse al biométrico o porque un par de mal compañeros se presten como testigos para hacerle daño.

Artículo firmado por Pablo Izquierdo Pinos

