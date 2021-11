“Ni un segundo…” (Juan Cárdenas)

- Advertisement Article Top Ad -

Tomamos prestada la interjección del presidente de un paisito donde impera el poder bancario y mediático, afirmando que venderá ipso facto el avión presidencial, por desprecio a los lujos y derroches de los socialistas. Total, no vendió nada. Más bien se ha dedicado a viajar por el mundo precisamente en el avión despreciado, pese a que proclamó en el furor de la campaña que no se subiría “ni un segundo”. Ya van 6 viajes, incluso intercontinentales, en apenas 5 meses y días. No era que diga eso. Quedó tan mal parado. ¿Y los encubridores pautados?: ¡calladitos!

Así mismo y para efectos pirotécnicos de campaña, condenó a los paraísos fiscales criticando fuertemente a los corruptos que se llevan, dijo, sus fortunas a esas guaridas para esconder el dinero malhabido. “No se menciona la soga en casa del ahorcado”. Precisamente ahora se lleva a nivel planetario el seguimiento al informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, para el establecimiento de responsabilidades entre los miles de investigados en todo el mundo, incluido el señor Lasso. Algunitos parece que no tienen explicaciones. Por eso que no fue a entregar sus descargos en la Comisión Legislativa encargada de esta delicada tarea, pese a que fueron convocados reiteradamente, él y su respetable familia. “Quien calla, otorga”.

El anuncio oficial de ampliar la Reserva Marina de Galápagos a 60 millas por canje de deuda externa, en la Cumbre Climática de Glasgow, sería un fuerte posicionamiento para la protección medioambiental, si no fuera porque ya emitió los respectivos Decretos Ejecutivos, con los cuales autorizó el incremento de la actividad minera y de la explotación petrolera. Una de cal y otra de arena. Las dos acciones son contradictorias entre sí. La extensión del área marítima de las Islas Encantadas ha merecido un intenso debate entre conservacionistas y armadores pesqueros, estos últimos renuentes a cualquier control de la depredación que causan a la fauna marina. El anuncio de las 60 millas posiblemente provoque la reacción de los tenedores de papeles y bonos de la deuda, que no son precisamente los del pueblo llano, sino los pelucones.

Ni como hablar de consulta, menos de muerte cruzada, con tremendo descenso a niveles críticos de aceptación y credibilidad oficial. Y no han transcurrido ni 6 meses. Hay voces disidentes e impertinentes, como el Chiquito y el Jaime Bayly, que presienten un colapso y son los primeros en saltar del barco. Entre los impertinentes está el Aparicio que desprestigia a la educación pública para buscar privatizarla; hay también los que repiten barbaridades, como calificar de “simple recorte de periódico” a la Gaceta Oficial de Panamá, tratando de desvirtuar la documentación aportada por la Asambleísta Mónica Palacios, quien por esta causa ha sido víctima de la más brutal misoginia y machismo, buscando desacreditarla para distraer la contundencia de sus afirmaciones.

¿Y la prensa?: aplaudiendo a rabiar en primera fila. Serán guardianes de cualquier cosa, menos de la verdad y mucho menos de la Ética.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

