Rafael Correa: “Presidente Lasso tendrá que dejar su cargo”. (Pandora Papers). VIDEO

- Advertisement Article Top Ad -

Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador 2007-2017https://twitter.com/MashiRafael, envió un mensaje desde Argentina donde participa de varios eventos académicos. Se refirió al Caso “Pandora Papers” que ha puesto contra las cuerdas al presidente de la República, Guillermo Lasso.

“El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la Asamblea o anticipando elecciones y veremos quien es quien los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la Patria”, enfatizó.

Mensaje de Rafael Correa Delgado

- Advertisment Article Inline Ad -

El Caso Pandora Papers es extremadamente grave, espero que todos seamos conscientes de aquello, tenemos a un presidente en ejercicio que es una vergüenza a nivel mundial, el país ha sido humillado internacionalmente.

“Presidente Lasso no somos nosotros lo que intentamos desestabilizarlo, son 600 periodistas de 90 países los que han encontrado las pruebas de sus artimañas en guaridas fiscales, las pruebas son abrumadoras donde ha tratado de ocultar su fortuna incumpliendo la Ley ecuatoriana, incumpliendo principios morales, incurriendo el delitos como evasión de impuestos, testaferrismo, perjurio y por supuesto infracciones electorales porque usted no podía ser candidato y lo denunciamos en su momento, pero como han cooptado todo el Estado, lo que hicieron fue encubrirlo como ahora lo hace la prensa corrupta.

Ecuatorianas y ecuatorianos, no es un asunto político no es de izquierda o derecha, no es de ricos o pobres, no es de correísmo o anticorreísmo, es un asunto legal y moral, los fundamentos mismos de nuestra sociedad, no juguemos con cosas tan importantes.

El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la Asamblea o anticipando elecciones y veremos quien es quien los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la Patria.

Probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón, ellos tienen la fuerza, con la consulta mañosa, secuestraron al Estado y, capaz que sucede lo mismo que con Moreno que lo salvaron en octubre de 2019, le ocultaron INA INVESMENT y tuvimos un presidente absolutamente inepto para la peor pandemia del último siglo.

Probalmenente mantengan por todos los medios a Lasso y acaben de destruir al país porque será un gobierno clínicamente muerto. Vencerán, pero jamás convencerán, pensemos en la Patria, esto no es político no es ideológico, no es de izquierda ni derecha, es estrictamente legal y moral.

Finalmente, mientras mas buscan “nuestro dinero mal habido”, más encuentran el de ellos porque tengan la certeza ecuatorianas y ecuatorianos “estas manos están limpias” y que los corruptos siempre fueron ellos.

Confirmado.net

Relacionado