Proyecto de Ley para el Desarrollo Económico Fiscal, pretende destrozar al Estado. (Marcelo Varela)

El presente análisis se lo lleva a cabo, para entender el fondo de esta ley, y dar los insumos a la ciudadanía, de lo que está detrás de esta propuesta del gobierno de Lasso. Los puntos críticos de esta ley son:

– El objetivo es generar menos recaudaciones al capital para que inviertan y generen empleo. Esto va de la mano con la teoría neoclásica – neoliberal de Ingreso disponible: Yd = Y total – impuestos (Tx), la suposición neoliberal libertaria es que de esta manera existe más ahorro y por tanto mayor inversión y empleo. Es la forma neoliberal de estimular la inversión ¿Y las tasas de interés? Que sigan nomas altas para contrarrestar la inflación … dicen los libertarios económicos.



– ¿En realidad menores tasas impositivas, menos cobro de impuesto, menos recaudación genera más inversión? FALSO, porque si fuese verdad lo que los libertarios económicos manifiestan, países donde las tasas impositivas son altas y los impuestos son mayores, no tendrían ni ahorro, ni inversión, peor aún empleo, y sucede todo lo contrario ¿por qué se da esta paradoja? Porque el estado controla el mercado mediante el mecanismo de planificación centralizada del estado con objetivos distributivos, por ello mayores tasas impositivas donde los de menores ingresos pagan menos y los de mayores ingresos pagan m.as, esto se denomina impuestos atados a la capacidad contributiva, más no esos países aplican laissez faire … ya el mercantilismo fue dejado en el siglo XVII-XVIII, hasta Smith se oponía al laissez faire, pero los neoliberales quieren seguir con esos postulados de 3 siglos atrás ¿Por qué será? Porque de esa manera los procesos de concentración y acumulación en unos pocos, en los grupos económicos y financieros, se profundizan.



– Con esta propuesta de ley, el gobierno de Lasso pretende destrozar al estado, y llevar a cabo los procesos de desregulación interna y externa, aplicar al 100% los 10 mandamientos del Consenso de Washington, el recetario fondomoneatrista.



– En esta propuesta existen reformas a 19 leyes, que buscan profundizar el poder de mercado y los procesos de concentración y acumulación en los grupos económicos y financieros, liberalizar la participación de la banca en otras actividades económicas, eliminar ISD, eliminar impuestos al comercio exterior desprotegiendo a la producción y el empleo, otra amnistía tributaria, y eliminar todo proceso de control y regulación del estado, incluido los arbitrajes en materia tributaria, ya que el gobierno de Lasso ha aprobado que Ecuador sea parte del CIADI.



– Se propone un Régimen Impositivo Voluntario y temporal para la Regularización de Activos en el Exterior Aplicados a los residentes fiscales en el Ecuador, que deseen acogerse a este régimen, es decir, no es obligatorio. Pero los defensores de los libertarios económicos y los grandes medios dirán que se va a aplicar este régimen a los poseedores de activos en el exterior. En el art 25 sobre acogitamiento al régimen se quiere liberar de toda culpa a los evasores que han enviado dinero a paraísos fiscales, y legalizar todo acto de obtención de dinero no justificado. Además, si alguien envía dinero al extranjero no pagaría el 5% sino que se acogería al pago del 3,5%, caso el ISD no se llegará a eliminar.



1. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ÚNICA SOBRE GRANDES PATRIMONIOS Y CIERTAS SOCIEDADES PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA NACIONAL TRAS LA PANDEMIA

“Los fondos recaudados por dichas contribuciones debe ser destinados única y exclusivamente a sanear las cuentas afectadas por la situación que las motivo”, es decir para cubrir el déficit fiscal. ¿Pero no nos dijeron desde 2018 que implantaron el recetario fondomonetarista en el cual el ajuste fiscal (reducción del gasto e inversión pública y del tamaño del estado) iba a reducir el déficit fiscal? Hoy el déficit fiscal es el más grande en todo el proceso de dolarización, más de 7.000 millones de dólares, y con ajuste fiscal.



Se señala en esta propuesta de ley, que, frente a la persecución y desconfianza, “muchos ecuatorianos e inversionistas optaron por mantener sus recursos fuera del Ecuador”, es decir, les obligaron a sacar los recursos, ellos no querían hacerlo. “Para corregir esta distorsión, esta ley procura incentivar la transparencia e inversión en el país. No se trata de una amnistía tributaria… se requiere repatriar la inversión de dichos activos… Este mecanismo permitirá la inyección de recursos en la economía con el impacto en la inversión y el empleo. Se debe propiciar un ecosistema de inversión, y que la generación de confianza es un sine qua non para incrementar la oferta de empleo”

No es amnistía, pero si incentivo tributario, es decir, esperan estimular esa inversión que venga de afuera sin pago de impuestos…. Esto es gasto tributario, y afectará aún más el déficit fiscal. Sin embargo, en este régimen no se aplicará amnistía tributaria, pero sí en la reforma a la a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y Código tributario, en las reformas al Código Orgánico Administrativo, y en las reformas al Código Orgánico General de procesos, tal como más adelante se analiza. En este régimen temporal se dará legalidad a la ilegalidad incurrida, y evitar a futuro que los evasores especialmente de paraísos fiscales no sean condenados.

Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno



Reformas al Código Tributario: seguridad jurídica y métodos alternativos de solución de conflictos



Reformas al sector financiero



Reformas al Código Orgánico Administrativo



Reformas al Código Orgánico General de procesos



Reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas



Reformas a la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos



Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos



Reformas a la Ley Orgánica para el fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de

Reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones



Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador



Reforma a la Ley del Registro Único de Contribuyentes



Reformas a la Ley de Creación del SRI



Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial



Reformas a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado



Reformas a la Ley de Emprendimiento e innovación



Reformas a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad



4. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE URGENCIA ECONÓMICA DEL PROYECTO

Hacen referencia al art 284 de la Constitución respecto a los objetivos de la política económica, y le interpretan a su manera, asumiendo que lo que señala la Constitución como estabilidad económica es ajuste fiscal, liberalización de los mercados, autoregulación de mercados, no intervención del estado, cuando es todo lo contrario a la interpretación realizado por los libertarios económicos.

Revisando los 19 cuerpos legales que pretenden reformar, todos ellos van en contra de los numerales incluidos en este acápite. Por ejemplo, los puntos “6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales”, “7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”, “8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes”, expresados en la Constitución de Montecristi, en realidad hablan de fuerte intervención del estado y planificación centralizada en base de aplicar el principio de demanda efectiva (propio del post keynesianismo) para llegar a pleno empleo con plena producción, a diferencia de la interpretación que hace el gobierno de Lasso que pretende lograr pleno empleo con plena producción vía reducción de la demanda y procesos de concentración y acumulación, en condiciones de

aplicación del mercado de trabajo neoclásico-neoliberal, que para que exista mayor demanda de trabajo debe existir menor salario. A pesar de ello, el gobierno de Lasso, afirma “Por tanto, el presente proyecto cumple los criterios previstos en la ley y la constitución para ser calificado como urgente en materia económica”. Cuanta barbaridad de los libertarios económicos, cuanto descaro, están superando al gobierno de Moreno, por su cinismo, ineptitud y no mirar más allá de sus narices, peor ponerse en los zapatos de las mayorías, o hacer política pública para las mayorías, ya que el acuerdo con el FMI lo van a profundizar.

5. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE MATERIA

Se refieren al art 136 de la constitución que “establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. En consecuencia, el principio de unidad de materia se satisface cuando existe al menos una relación plausible entre las disposiciones contenidas en una ley” y que la Corte Constitucional ha resuelto recientemente.

No es necesario ser abogado, solo debemos saber leer, para entender que eliminar impuestos, dar amnistías, liberalizar los mercados quitando controles aduaneros, eliminar impuestos al comercio exterior, eliminar prohibiciones de control de mercado, evitar coactivas a los deudores del estado, permitir que la banca pueda participar en otros sectores económicos, esta prohibido por la Constitución de la República del Ecuador, como parte de los derechos económicos y sociales. Por tanto, no porque el gobierno de Lasso genere beneficios a exportadores e importadores, a los grupos económicos y financieros, a capitalistas instalados en paraísos fiscales, mediante los “incentivos tributarios para invertir”, que no es más que no pagar impuestos y eliminar impuestos, y, todos estos cambios tengan que ver con el ámbito tributario, se puede estar hablando de una sola materia, sino que cualquier transversalidad de la ley debe estar atada a la norma superior, esto es la Constitución de la República del Ecuador. Pero ya saldrán “expertos constitucionalistas”, a decir que, si es posible, cuando en la realidad y atado a la ética no es posible, porque de por medio están los derechos económicos y sociales, y la transversalidad debe estar atada a esta condición de derechos.

FIN DE LA PRIMERA ENTREGA – CONTINUARÁ EL ANÁLISIS CON DOS ENTREGAS MÁS

Artículo firmado por Economista Marcelo Varela

