Los silencios…(Juan Cárdenas)

Todos se callan: “iré a donde me llamen, no tengo nada que ocultar”. Pero rato de la hora, “no voy, si quieren vengan cuando yo quiera”. “Por ético levanto el sigilo bancario”. Pero ese levantamiento se lo hace en la declaración juramentada de inicio de gestión ante la CGE. No se puede levantar lo que ya se ha renunciado. Pese a ello, siguen los silencios: del SRI, de la UAFE, de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central, del Notario-concuñado-embajador. No quieren hablar. Todos se callan. También la prensa “libre e independiente” calla, desinforma, mira a otro lado. En dos convocatorias dejó la silla vacía. Mucho menos iba a comparecer la familia.

Silencio sepulcral sin cuerpo presente. Solo que si no comparecen, renuncian a su derecho a presentar sus descargos frente al informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues en materia impositiva se invierte la carga de la prueba. La Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales tiene la obligación de entregar su informe no vinculante a tiempo, con todas las novedades y silencios, para que el Pleno tome su decisión. Allí los votos cuentan, por eso que los trabajan uno a uno. Tarea difícil, no imposible. “El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión”, suena un viejo ritmo pegajoso y gelatinoso.

Por otro lado pretenden con un simple Decreto Ejecutivo, el 238, REFORMAR la Constitución, dando al traste con la jerarquía de la Norma Suprema que en su Art. 313 se reserva para el Estado el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos; y la energía en todas sus formas lo es, por definición constitucional. El artículo 4 del mentado decreto dispone reformar el marco legal del sector eléctrico, para incentivar la inversión privada y promover su participación en las etapas de generación, transmisión, distribución, comercialización y almacenamiento de energía. Eso está prohibido por la Carta Magna, sin embargo persisten en su ambición de hacerse con Termo Gas de Machala, el Sistema de Transmisión Nororiental y la joya de la corona, la central hidroeléctrica Sopladora. ¿No dijeron que estas obras eran elefantes blancos? Y desde el 2022, agárrense que se viene una revisión de los pliegos tarifarios para volver atractivo el negocio al sector privado. Eso quiere decir ¡aumento en las planillas de consumo! Neoliberalismo puro y duro, orden terminante del FMI. Y así pretenden que no haya resistencia de la gente.

En la Asamblea Nacional se preparan para atender la propuesta oficial de más impuestos para las mayorías y exenciones, como el tributo a la herencia, en beneficio de las grandes fortunas que son apenas el 2% de la población. Lo rescatable es que por fin entendieron cómo deben enviar un proyecto económico urgente, aunque contenga horrores. Lo triste es que volvieron los fantasmas de los tiempos de la politiquería del toma y daca para el cálculo de forzadas mayorías. Sacaron a la Bella acusada de corrupta y le ponen a una libertaria que ayer nomás empuñaba el micrófono del oportunismo. Suerte de los aventureros…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

