Ha sido una constante durante el proceso de investigación que lleva a cabo la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea en el Caso “Pandora Papers”, que investiga la posible vinculación del presidente Lasso con sus cuentas en paraísos fiscales.

El Presidente de la República que varias veces señaló que irá a declarar a la Asamblea, nunca fue y envió un documento que tampoco aclara las dudas de los asambleístas y de la población.

Pese a que este hecho se ha convertido en escándalo mundial, los funcionarios del gobierno, del estado ecuatoriano y de las instituciones que tienen la obligación de transparentar la información, no aportaron con datos o documentos, a pesar de la insistencia de los asambleístas.

Sin embargo para los miembros de la Comisión, el hecho de que no se haya recibido cierta información oficial, no significa que no exista la misma.

“Aquí están los documentos -no se preocupe-, yo tengo la información completa, lo único que yo necesitaba era que usted la diga y quiero que conste en actas que el señor guarda silencio de un documento que tiene que ser público para los ciudadanos y las ciudadanas de este país”, señaló Victoria Desintonio al secretario de la administración y mano derecha de Lasso, Iván Correa.

Confirmado.net