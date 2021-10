“Con esto al no existir una autorización expresa del titular para el levantamiento del sigilo por parte del ciudadano (Presidente) Guillermo Lasso Mendoza o del fideicomiso en administración que está además dentro del contexto de lo que es la Ley de Mercado de Valores, no del Código Monetario Financiero y dado que la información solicitada no está en poder de la Superintendencia de Bancos no procede el requerimiento de la misma a las instituciones controladas..”.

Esto dijo la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui a la Comisión de Garantias Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la @AsambleaEcuador que investiga el caso de los “Pandora Papers”.

Presidente Guillermo Lasso renuncia a su sigilo bancario

El diario gubernamental EL TELÉGRAFO publicó el 6 de octubre que el presidente de la República renunció al sigilo bancario.

El presidente Guillermo Lasso manifestó que está dispuesto a demostrar que no posee cuentas ni inversiones en paraísos fiscales, tras su vinculación con los reportajes del denominado ‘Pandora Papers’. Para transparentar su patrimonio, el Jefe de Estado informó que mediante oficio enviado a la Contraloría renuncia a su sigilo bancario.

Con esta medida por escrito, el Primer Mandatario pidió a la Contraloría General del Estado que realice un examen de su declaración patrimonial juramentada. En la misiva adjuntó los documentos de respaldo, donde dijo que se verificará que ha seguido con el debido proceso y la ley.

Confirmado.net