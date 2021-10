“Esta comisión en representación de nuestros mandantes convoca a usted Presidente de la República por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley para que comparezca el día viernes 22 de octubre de 2021 a las 8h00”, dijo José Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Esto luego de que el presidente Guillemo Lasso no acudió a la Comisión porque dijo que la Asamblea no tiene atribuciones para investigarlo. El titular de la Comisión insistió que la no comparecencia del presidente de la República «no da la espalda a esta Asamblea Nacional, da la espalda al país».

Paola Cabezas, asambleísta de UNES señaló que la comisión le da las facultades para iniciar un proceso de investigación y fiscalización. «Al presidente de la República nadie le ha juzgado, en el marco de garantías para responder al país, esta era la oprtunidad. La silla estaba vacía».

«La Comisión no va a domicilio» – Asambleísta Fernanda Astudillo

«La Comisión no va a domicilio, el presidente tendrá que venir a la comisión a dar sus declaraciones, esta ha sido una investigación hecha por periodistas internacionales que quede claro que no es una decisión de bancadas, no es una decisión política, esto es una investigación hecha en donde lamentablemente aparece su nombre y de sus familiares..»

Victoria Desintonio – UNES

«El trabajo de esta Comisión debe realizarse en alas de la transparencia y con la legitimidad del Pleno de la Asamblea Nacional».

