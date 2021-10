Con el paso de los años la situación ha cambiado y «los niños ahora sufren hambre no porque no haya alimentos, sino porque sus familias no tienen medios para comprarlos», sostuvo el portavoz. Elder recordó que actualmente unos 15 millones de personas en Yemen tampoco tienen acceso a agua apta para el consumo, a servicios de saneamiento o higiene elemental.

Pobre antes de la guerra, aún pobre después

Yemen ya era uno de los países más pobres del mundo antes de la guerra, pero ahora millones dependen exclusivamente de la ayuda internacional que, en el caso de la que aporta la ONU y las oenegés con las que trabaja, podría tener que ser recortada por los escasos fondos internacionales que está recibiendo para continuar con esta tarea.

Elder dijo a los periodistas que Unicef, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la defensa de la infancia, tendrá que reducir o interrumpir su asistencia a los niños más vulnerables en caso de que no reciba los 235 millones de dólares que requiere para continuar con sus actividades en Yemen hasta mediados de 2022.

«Pero aún si recibimos apoyo, la guerra debe terminar. Yemen es el lugar más difícil para un niño y, aunque parezca increíble, la situación empeora», aseguró.

