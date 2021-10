De pronto y de la nada surgió “el triunvirato” para agrupar a los conspiradores que con sus opiniones han alterado la paz de la familia real, digo presidencial. Según su versión, lo integran: Correa, Nebot e Iza; aunque hay voces que reclaman la inclusión del Consorcio de Periodistas Internacionales de Investigación que revelaron los Pandora Papers, motivo de la virulenta reacción oficial. Por el lado de la Revolución Ciudadana, su ex candidato Andrés Arauz reclamó las debidas explicaciones a quien consta en el informe periodístico que deja en evidencia la identidad de los que tienen recursos en paraísos fiscales. Inmediatamente reaccionó la Fiscalía, pero no para investigar dicho informe mundial, sino para encausar al vocero de la RC, dizqué por los aportes a su modesta campaña que perdió ante las más atroces mentiras y calumnias, un ofensivo derroche y ¡cuándo no!, una sistemática desinformación.

El líder socialcristiano viene reclamando a su ex aliado por el incumplimiento de las ofertas de campaña que juntos prometieron. Iza en cambio le observa porque está viendo cucos donde no hay y exige el congelamiento de precios de los combustibles. Suficiente para que integren el triunvirato de la conspiración, con la morbosa aprobación de sujetos como el diminuto cortesano de palacio que micrófono en mano en la entrevista exclamó enajenado: “así se habla”. En su respuesta el cachorro le dijo de todo: “ingrato, desleal, malagradecido, mentiroso, calumniador”. Le enrostró con sus propias palabras grabadas en audio, cuando el susodicho en el clímax de su pírrico triunfo, le proclamó su héroe, artífice de la victoria, llenándole de elogios. Cinco meses después, no es más que un mafioso conspirador.

Eso le dolió. No es para menos, después de haber gastado suela, convenciendo a sus huestes a que voten por alguien al que no le tenían confianza, muchos de ellos víctimas del feriado bancario, no se dejaron convencer fácilmente, su trabajo le costó a don Jaime. ¿Enojo de compadres? En mayo el ex Alcalde ya recibió el puñal de la traición, con la burla del pacto y la exclusión de su partido de representación en la Asamblea Nacional, tomada por una mayoría que duró el tiempo del reparto. Al menos con los chicos de la 6 no se “encuentran” para nada. Y conste que es el gobierno del encuentro.

Es esta su bronca interna en la disputa por el poder, con diferencias de personalidad: el uno es prepotente, autoritario, gritón, racista, regionalista. El otro, ¡también! Y ambos neoliberales. Le aconsejaron que la mejor defensa es el ataque y él, dando rienda suelta a su desesperación dijo todo lo que se le ocurrió, llegando a clasificar como prohombres a un farsante en busca de notoriedad con el cuento de un secuestro; y a un triple asesino condenado, con la intención de afectar la imagen de Correa. Copia calcada del peor gobierno de la historia, con más odio y persecución.

Que mienta el hijo del vecino, pasa; pero que lo haga un presidente…Por favor explique los Pandora Papers.

Artículo firmado por Juan Cárdenas