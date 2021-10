Un hecho que conmocionó al país se presentó la noche de ayer en la ciudad de Guayaquil. Un menor de edad fue asesinado en el contexto del enfrentamiento entre los asaltantes y un miembro de la Policía.

Dentro de una heladería en el barrio Centenario se vivieron instantes de terror, la noche de este domingo 17 de octubre de 2021, cuando dos delincuentes ingresaron para robar y ocasionaron la muerte de un menor de edad.

Los sujetos, que circulaban en una motocicleta, irrumpieron en el local ubicado en las calles Rosa Borja Icaza y Maraibo, sur de Guayaquil, donde se encontraba el niño junto a su familia. No obstante, mientras los delincuentes procedían con el asalto, un servidor policial que se encontraba en el sitio se enfrentó a ellos y empezó el cruce de balas.

Producto de las detonaciones, el niño, de 11 años, recibió un disparo que ocasionó su muerte.

«Lamentamos informar que un menor de edad falleció tras ser herido por disparos de arma de fuego durante el asalto», indicó la institución policial.

Sobre el trágico hecho, el padre del menor relató: «un tipo me apuntó con el arma, a lo que le estaba entregando el celular, el ladrón no se dio cuenta que estaba el policía, (quien) grita ‘alto policía’, el ladrón comienza a disparar, no sé si el policía disparó».

El hombre dice que para intentar proteger al menor, lanzó al piso al niño, pero su hijo salió corriendo y una bala le impactó en el corazón.

