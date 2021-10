El último incremento de los precios de los combustibles configura un escenario similar al del ‘levantamiento’ del movimiento indígena de octubre del 2019, advirtió Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Se configuran antecedentes similares a los de octubre del 2019. Un gobernante que no escucha al pueblo. Siguen incrementando los precios de los combustibles. (…) Por eso nos urge, son los mismos antecedentes para el levantamiento de octubre del 2019″, expresó Leonidas Iza este 12 de octubre, en la inauguración de un acto conmemorativo que se realizó en el Teatro de la Casa de la Cultura, al cumplirse dos años de las manifestaciones violentas que paralizaron al país por once días y que fue protagonizado por la Conaie.

Pese a este discurso, el dirigente aseguró que el diálogo con el presidente Guillermo Lasso no está “roto”, pero que quieren respuestas concretas a sus “temas emergentes”, como es el congelamiento de los precios de los combustibles y que se deroguen los decretos ejecutivos que fijan un sistema de bandas que regulan los costos de los derivados.

Ello, porque en los últimos 16 meses los combustibles experimentan un incremento gradual y desde este martes, el galón de diésel se venderá en las estaciones de servicio en $ 1,69 y las gasolinas extra y extra con etanol en $ 2,50.

Según Iza, de octubre del 2019 a octubre del 2021, los combustibles han experimentado un incremento de sus precios por los 75 centavos, lo que está afectando a los sectores populares.

“Vamos a analizar los dirigentes y las organizaciones y poner una comunicación. Hemos dicho al presidente Lasso que resuelva los temas emergentes”, dijo Iza y pidió que se no intente aparentar una supuesta relación de grupos sociales con el régimen.

“No nos venga a posesionar (un discurso) haciendo aparecer que los trabajadores o movimientos indígenas están con el Gobierno, cuando sabe que hay un tema suelto, como es el tema de los combustibles y de los créditos. Si no se resuelve, no podemos sentarnos en las mesas técnicas”, aseveró.

En ese sentido, reprochó que las mesas de diálogo que ha instalado el Gobierno central con diferentes organizaciones sociales no tienen resultados, y que por eso se ha declarado una jornada de movilización y de asambleas territoriales, pues la “única forma de defendernos es ampliando la lucha de los territorios”.

El dirigente aclaró que no están “rompiendo el diálogo”. “Solo estamos diciendo que cumpla. Si no hay una respuesta, no aceptamos las mesas técnicas. No estamos rompiendo el diálogo, sino que haya respuestas”, insistió en declaraciones a periodistas.

Las organizaciones sociales alistan una respuesta para el mandatario, que se debatirá a lo largo de este martes en el marco de los actos conmemorativos por las protestas de octubre.

Nelson Erazo, directivo del Frente Popular, anunció que el 16 de octubre se realizará una asamblea nacional, en la que participarán los gremios sindicalistas y otros sectores afines para definir las acciones que tomarán en contra de la administración de Lasso.

Mientras, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Ángel Sánchez convocó a una marcha de respaldo el próximo 20 de octubre, para entregar en la Asamblea Nacional un proyecto de Código de Trabajo para su trámite.

Según Sánchez, no permitirán que el Gobierno pretenda poner en vigencia su propuesta de Ley de Creación de Oportunidades, mediante el ‘ministerio de la ley’, aduciendo que la Asamblea Nacional no lo trató en su seno. (I)

Con información de EL UNIVERSO