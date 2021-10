… no sólo tiene que ser, sino parecer honesta”. Pido prestada esta frase machista al imperio romano para ubicarnos en el momento político que quieren negar la gravedad de los Pandora Papers, en un informe realizado no por los correístas, sino por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esta revelación ocupa los titulares de los grandes medios de comunicación a nivel planetario, donde le mencionan al Presidente del Ecuador, relacionado con paraísos fiscales, offshores, fideicomisos, inversiones, desinversiones: pero en el exterior. No en la patria que le vio nacer.

Por principio, el Primer Mandatario debe ser ejemplo de los más altos valores éticos y morales, el defensor de los sagrados intereses nacionales, el primero en confiar en su Patria, para invertir en el desarrollo nacional sus recursos y ganancias obtenidas con el trabajo de sus empleados y trabajadores. Claro que ha invertido; pero en el exterior, privándonos de capitales para el impulso de nuestro desarrollo. Es un hecho que la fuga de capitales debilita nuestra economía; que ahora el investigado, ya de Presidente, quiere financiar con el sacrificio de los pequeños y medianos emprendedores, con más impuestos a los modestos salarios de la clase media. Como ya puso a buen recaudo sus caudales, se niega a pagar impuestos en el Ecuador.

Primero dijo que toda su fortuna la tenía en el país. Que la investigación de la periodista argentina Cynthia García de Página12 en el 2017, era mentira. Los medios, ¡cuándo no!, le taparon. Ahora acepta que tenía valores en el exterior; pero que los enajenó para ser candidato. ¿Quién miente? La investigación de ICIJ, por sus siglas en inglés, revisó millones de documentos reservados antes de incluirlo en sus conclusiones. Y no se confundan, el sigilo bancario y el examen especial operan a nivel interno. En cambio a los cuestionamientos de esta Caja de Pandora tiene que responder con la prueba de las desinversiones, de los traspasos, de los fideicomisos y sobre todo del pago de los impuestos causados aquí en todas esas operaciones. Eso es todo, sin ponerse bravo, ni acudiendo a su servil alfil, ni al subrogante del subrogante puesto desde la cárcel, o porque ya lo dijo la Posta y otras hierbas venenosas.

Que funcionen los mecanismos de fiscalización previstos en la Constitución. Caso contrario, serán reos de haber convertido al Ecuador en una simple cuentita bancaria, ante el asombro del mundo, escandalizado por las famosas “guaridas fiscales” y otros atajos que utilizan los tramposos para evadir obligaciones tributarias, poniendo el mal ejemplo para que impere la ley del más vivo. Ya paren los juegos pirotécnicos de que supuestamente está decurriendo el plazo para que entre en vigencia por el ministerio de la ley ese monstruo de mil cabezas que fue devuelto LEGALMENTE por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus atribuciones. “Los salarios no pagados claman al cielo…”, sentencia la Biblia, para aquellos “hostia-buchis” depredadores de los irrenunciables derechos de la clase obrera. No desafíen la paciencia nacional.

Artículo firmado por Juan Cárdenas.

Confirmado.net