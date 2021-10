Abdulrazak Gurnah gana el Nobel de Literatura por su “conmovedora descripción de los efectos del colonialismo“. El escritor tanzano, refugiado en el Reino Unido desde finales de los sesenta, se alza con el galardón más importante de las letras universales.

Empezó a escribir a los 21 años como un joven refugiado tanzano en Reino Unido y hoy, a los 73 años, cuando estaba en su cocina recibió la llamada de la Academia Sueca para informarle que había obtenido el máximo galardón de literario. Unas horas después, en Estocolmo, se hacía público que el Premio Nobel de literatura, dotado con 10 millones de coranas suecas ha recaído en el tanzano Abdulrazak Gurnah, “por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África”. La sorpresa fue notable no solo para el autor, cuyo nombre estaba fuera de las listas y las apuestas.

Nacido en 1948 en Zanzíbar, Gurnah, que explicó a la agencia Reuters su alegría ante la noticia, escribe en lengua inglesa y ha publicado 10 novelas, como Paraíso (1994, editada en español por Poliedro), nominada al Booker Prize y al Whitebread Prize; By the Sea (2001) y Desertion (2005). Sus últimos títulos, Gravel Heart (2017) y Afterlives (2020) no están aún traducidos al español, pero recibieron el elogio de la crítica. Esta mañana, el miembro de la Academia Anders Olsson habló de cómo en su “magnífico” último libro se aleja de las descripciones estereotipadas y abre nuestra mirada a un África culturalmente diversa poco conocida en otras partes del mundo”.

Gurnah también ha escrito y editado ensayos sobre literatura poscolonial, y es profesor emérito en el departamento de lengua inglesa de la Universidad de Kent. En sus textos ha analizado el trabajo de otro Nobel V.S. Naipul, y del eterno candidato al premio de la Academia, Salman Rushdie, —sobre el que también ha publicado un libro introductorio a su trabajo Companion to Salman Rushdie (Cambridge University Press, 2007)—. Pero quizá en las ficciones del Nobel 2021 lo que más resuena es ese exilio en Reino Unido del que escribió el Nobel sudafricano J M Coetzee, en Verano. Gurnah es el quinto africano que consigue este galardón, después de Wole Soyinka (1986), Naguib Mahfouz (1988), Nadine Gordimer (1991) y J M Coetzee (2003).

El año pasado el premio Nobel fue concedido a la poeta estadounidense Louise Glück y en 2019 se otorgó a dos autores, la polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke, tras los escándalos de abusos sexuales y filtraciones que llevaron a aplazar 12 meses la asignación del galardón de 2018. El premio para el novelista africano este año descubre a un autor desconocido para el gran público, algo que tabién forma parte de la tradición de la Academia Sueca.

El escritor tanzano llegó a Reino Unido a finales de los años sesenta tras salir de su país en un momento en que la minoría musulmana estaba siendo perseguida. Había estudiado en la Universidad Bayero Kano en Nigeria y desde allí se trasladó a la Universidad de Kent, donde obtuvo su doctorado en 1982. Sus investigaciones se centran en el poscolonialismo, así como el colonialismo especialmente relacionado con África, el Caribe e India.

En español se han publicado tres de sus novelas. La más reciente y todavía disponible es En la orilla (2003),lanzada en España por Poliedro, que narra la historia de dos refugiados africanos en Reino Unido, Saleh Omar y Latif Mahmut, que han dejado atrás Zanzíbar. Las otras dos están descatalogadas, ambas editadas por el desaparecido sello El Aleph: Precario silencio (1998) y Paraíso (1997).

Gurnah se ha impuesto en la decisión final a otros nombres que sonaban como posibles ganadores, como la francesa Annie Ernaux, el keniano Ngũgĩ wa Thiong’o, el japonés Haruki Murakami, el surcoreano Ko Un,la guadalupeña Maryse Condé o la china Can Xue. Otros autores que siempre suelen figurar como favoritos son Don Delillo, Salman Rushdie, Adonis, Jon Fosse, Mircea Cărtărescu, Hilary Mantel y Margaret Atwood. El único español en la lista de favoritos este año era Javier Marías.

Con información de EL PAÍS