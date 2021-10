Mediante pedido oficial enviado a la Directora del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Marisol Paulina Andrade, el legislador de los registros de UNES, Roberto Cuero, solicitó que se remita información sobre el registro de los movimientos económicos relacionados con el presidente Guillermo Lasso y varios estudios jurídicos nacionales e internacionales.

La solicitud tiene que ver con la revelación que se hizo en torno a “Pandora Papers”, una investigación basada en más de 11.9 millones de documentos que revelan el flujo de dinero, propiedades y otros activos ocultos en el sistema financiero extraterritorial.

Cuero señala que el numeral 9 del artículo 120 de la CRE incluye entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, además de las que determine la ley, la siguiente: “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias” (el resaltado me corresponde). Similar previsión consta en el numeral 9 del artículo 9 de la LOFL.

La petición incluye lo siguiente:

1. Remita, listado de transacciones de entrada y salida de divisas a Panamá del Estudio Jurídico Noboa Bejarano (fecha, monto, monto de impuesto pagado, nombre del originador o destinatario).

2. Remita, listado de todas transferencias realizadas por el Estudio Jurídico Noboa Bejarano al exterior (fecha, monto, monto de impuesto pagado, nombre del originador o destinatario).

3. Remita, los anexos transaccionales de todos los años disponibles del Estudio Jurídico Noboa Bejarano al exterior (fecha, monto, monto de impuesto pagado, nombre del originador o destinatario).

4. Remita, listado de transacciones de entrada y salida de divisas con los estudios jurídicos evidenciados en Pandora Papers y un adicional (incluyendo nombres similares): Sucre Arias y Reyes, All About Offshore Limited, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Alpha Consulting Limited, Asiaciti Trust Asia Limited, CCS Trust Limited, CIL Trust International, Commence Overseas Limited, Demetrios A. Demetriades LLC, Fidelity Corporate Services Limited, Glenn D. Godfrey and Company LLP, Il Shin, Overseas Management Company Inc, SFM Corporate Services, Trident Trust Company Limited.

5. Remita, listado de transacciones de entrada y salida de divisas de: Guillermo Lasso Mendoza, María de Lourdes Alcívar, Guillermo Enrique Lasso Alcívar, María Mercedes Lasso Alcívar, Santiago Xavier Lasso Alcívar.

6. Remita, listado de transacciones de entrada y salida de divisas de: Banisi, Banisi Holding, Pietro Overseas, Álamo Managment Inc, Deblen Overseas, Banderilla Capital Group, Banisi International Foundation.

7. Remita, listado de transacciones de entrada y salida de divisas de las empresas Woodlen Limited, Trabulsi Management Inc, Inversora Boroca SA.

Confirmado.net