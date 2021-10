La publicación de los “Pandora Papers” situó bajo la lupa a aquellos tomadores de decisión de política pública que en sus trayectorias personales han decidido utilizar mecanismos para eludir impuestos: sociedades offshore en paraísos fiscales. De más está indicar que los impuestos son un elemento fundamental para realizar política pública. En efecto, presidentes de América Latina han sido señalados, como Sebastián Piñera en Chile y Guillermo Lasso en Ecuador. Este último ha justificado su presencia indicando que su “inversión en el Banco de Guayaquil se encuentra estructurada a través del Fideicomiso GLM, entidad 100% ecuatoriana”. Sin embargo, una revisión de este Fideicomiso muestra que además del presidente Lasso y sus hijos e hijas, la empresa POSITANO TRADE LLC ubicada en Delaware, un reconocido paraíso fiscal de EEUU, formaba parte de él. Esta fue disuelta en 2015. Lo cierto es que los Fideicomisos que tienen los Grupos Económicos del Ecuador han significado la salida de divisas por más de USD 42 millones hacia territorios considerados como paraísos fiscales y más de USD 480 millones en 2019 hacia territorios no considerados como paraísos fiscales. Entre estos últimos, el Fideicomiso GLM sacó USD 9 millones, mientras que el Banco de Guayaquil sacó tan solo USD 2,58 millones.

Con corte al 17 de septiembre de 2020 la base del Servicio de Rentas Internas de la Conformación y Comportamiento Tributario de los Grupos Económicos -GE- muestra aquellos que han sacado capitales, gracias a que existe el Impuesto a la Salida de Divisas es posible saber quién, cuánto y a qué lugar se están sacando los dólares de la economía ecuatoriana, pilar fundamental de la dolarización. En efecto, es posible observar que en 2019 se sacaron USD 626 millones hacia territorios considerados como paraísos fiscales. Entre esas sociedades que les permiten sacar recursos a los GE están los Fideicomisos, como el del presidente Lasso.

Tabla 1. Salida de Divisas de los Fideicomisos de Grupos Económicos 2018-2019

Fuente: SRI

Elaboración: Propia

Una revisión permite observar que los Fideicomisos de los GE sacaron USD 42 millones hacia paraísos fiscales en 2019, mientras que el monto hacia territorios que no son considerados como paraísos fiscales casi representa diez veces: USD 480 millones. Ahora, como bien señala el presidente Lasso, estos Fideicomisos se registran generalmente en el país, pero al igual que el Fideicomiso GLM, que tenía una sociedad offshore en Delaware, varios de ellos tienen este tipo de sociedades. Por lo tanto, es necesario analizar la existencia de estas sociedades dentro de los Fideicomisos para verificar si a través de ellos se están ocultando recursos para que no paguen impuestos, afectando a la población ecuatoriana, pues la elusión significa menos presupuesto para salud, educación, universidades, etc. De esa manera, se observa que a 2019 el Banco de Guayaquil sacó tan solo USD 2,58 millones hacia territorios que no son paraísos fiscales, pero la pregunta que resalta es ¿Por qué el Fideicomiso saca más recursos que la empresa que administra? Y ¿Por qué el complicado entramado del mismo? En efecto, a fecha 31 de agosto de 2021 se observa que el principal accionista del Banco de Guayaquil es la Corporación MULTIBG S.A. con 80,86% de las acciones, esta a su vez tiene como accionista al FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION GLM con el 41,1% y los beneficiarios son el presidente Lasso, sus hijos e hijas y, hasta cierto tiempo la offshore Positano. De esa manera, el autor del libro “Los acaparadores de riqueza: Cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones” recuerda que:

Los fideicomisos son un componente esencial del aparato de ocultación del patrimonio. Los fideicomisos pueden tener algunas finalidades legítimas, como guardar fondos para una persona con necesidades especiales. El problema comienza cuando los muy ricos -y sus defensores del patrimonio- diseñan deliberadamente normas opacas y estructuras legales que empañan la cuestión de la propiedad. Seamos claros: lo han hecho con la única intención de secuestrar y proteger el patrimonio de sus clientes de los recaudadores de impuestos y otros reclamantes legítimos. (Collins, 2021)

Por otra parte, el hecho de que la justificación sea que las sociedades en paraísos fiscales se han disuelto implica que, en la trayectoria de vida empresarial, han utilizado estos mecanismos para no pagar lo que les corresponde de impuestos. Lo que en algún momento significó menos hospitales, escuelas, etc. Esto se vuelve más dramático cuando estos mismos personajes ocupan un lugar de toma de decisiones de política pública, pues este antecedente genera serias dudas de que en sus mandatos van a aplicar legislaciones que les permitan continuar con estas prácticas depredadoras, institucionalizándolas.

Por lo tanto, la publicación de los “Pandora Papers” es fundamental para analizar a aquellos agentes que han decidido aumentar sus fortunas a través de la elusión fiscal, es decir, en detrimento de las personas y de los Estados. Por lo que leyes más rigurosas y su efectiva aplicación es fundamental para que este entramado de construcción de desigualdades no siga reproduciéndose. Y frenar que los representantes que aparecen en este tipo de publicaciones: Panamá Papers y ahora en Pandora asuman la decisión de política pública e incluso que opinen sobre ella.

