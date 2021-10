Que se vaya al diablo el País, con tal de acabar con el correísmo. Desmantelaron las políticas de Estado, con especial perversidad las de seguridad. Eliminaron el Ministerio de Justicia, el Coordinador de Seguridad, el del Interior, el de gestión de la Política, amontonando los escombros en la Cartera de Gobierno, que no responde por nada. Suprimieron la Escuela de Guías y el financiamiento de política Penitenciaria. Pusieron más barrotes y candados y se olvidaron de las cárceles hacinadas. El sucesor continuó con el mismo libreto. Hoy lamentamos la brutal masacre en la Penitenciaría del Litoral, con decapitados, mutilados, incinerados, que suman 118 víctimas mortales y 80 heridos de gravedad. Salió un vanidoso gobernador a mostrar su egoísmo e ignorancia en políticas de seguridad, a decirnos que durmamos tranquilos, porque según él, todo estaba bajo control, cuando aún no se ha superado la terrible conmoción. En junio ya tuvieron una clarinada; pero ni bola le pararon.

Cuando hay problemas generados por la partidocracia reaccionaria, esta siempre repite la misma receta: consulta popular, junta de notables y estado de excepción. Con la primera destruyeron la Patria al griterío del 7 veces sí. Para la segunda, los odiadores siempre viven promocionándose como “notables”, por si acaso les llamen a integrar una de esas juntas. Y para salir al paso de las dificultades que crean, rapidito declaran el estado de excepción, que luego aprovechan para contratar sin tantos controles legales, convirtiendo las crisis en oportunidades para la gallada. No cambian.

El odio les alcanzó para alzarse con el poder; pero no para gobernar. La situación entre Ejecutivo y Legislativo por la devolución del proyecto presidencial económico urgente, a todas luces inconstitucionalidad, se tornó tensa; y si como anuncia el proponente, va a consulta popular, le puede salir el tiro por la culata, con tanta promesa incumplida, más los muertos y heridos. La mayoría oficial en la Asamblea hoy se limita al rincón de los independientes que todavía apuntalan al oficialismo. Cuatro bancadas que suman 104 votos le advierten que no insista en afectar los derechos adquiridos de los trabajadores porque no le van a aceptar. ¿Consulta? Con resultado de pronóstico reservado.

Once años del 30S, ignorado a propósito por la prensa pautada; pero las redes sociales se encargaron de recordarle al pueblo. Para nunca olvidar: siempre salíamos a las calles para botar a presidentes traidores. El 30 de septiembre del 2010 la gente salió en defensa de la Revolución Ciudadana y para rescatar a su Presidente. Fue el día en que triunfó la Democracia. Los odiadores pretenden borrarlo de la memoria colectiva; pero aquí estamos para recordarlo con lujo de detalles. Cuando sientan nostalgia, vuelvan a ver el documental “Muchedumbre 30S”, fiel y exhaustiva narración de aquellos imborrables acontecimientos, como una esperanza y promesa popular de recuperar la Patria para toda la sociedad ecuatoriana.

Artículo firmado por Juan Cárdenas