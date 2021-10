La Asamblea Nacional notificó al presidente de la República, Guillermo Lasso, con la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de no calificar el proyecto de ley de Creación de Oportunidades, remitido como urgente.

A través del oficio AN-SG-2021-0819-O, con fecha viernes 01 de octubre de 2021, la Legislatura aclara que la resolución del CAL se adoptó en el plazo que estipula la Constitución, en su artículo 140; es decir, dentro de los 30 días de plazo que tenía para tramitar el proyecto, a partir de su recepción.

En la carta, el Legislativo sustenta que el artículo 136 de la Carta Magna determina que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.

Cita que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en lo referente a la calificación del proyecto, determina que el Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos y verificará que cumplan con los requisitos. Estableciendo, además, en su sexto inciso que, si el proyecto de ley no cumple con los requisitos, contiene vicios de inconstitucionalidad o inobserva los criterios detallados para la calificación, no será calificado y será devuelto, sin perjuicio de que pueda ser presentado nuevamente, subsanadas las razones que motivaron su no calificación.

