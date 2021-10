CONQUITO lidera un proceso de reactivación económica, con una visión futurista, a través de la construcción de un gran Pacto por la Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de la ciudad que convoca a varias instituciones y organizaciones del sector público, privado, academia y ciudadanía a trabajar en conjunto para la construcción del Quito del Futuro.

Este proceso colaborativo, devendrá en la consolidación de un instrumento que permitirá planificar el futuro de la ciudad, potenciando la producción científica, el conocimiento e innovación que será plasmado en el Centro de Innovación, que se convertirá en un referente regional y nacional porque permitirá incrementar la competitividad del DMQ, sostener el empleo de calidad relacionado al sector de la Ciencia, Tecnología e Innovación, fortalecer la gobernanza y beneficiar directamente a las empresas y start ups locales e internacionales que tendrán acceso a facilidades, servicios de innovación de alto nivel competitivo, capacitación para su personal.

- Publicidad Inline Ad -

¡Son 9 millones de dólares no reembolsables los que logramos captar para el desarrollo de #Quito!



Hoy desde Seúl arribaron los arquitectos que trazarán el Centro de Innovación de la ciudad.



Con el aporte de la cooperación coreana seguimos construyendo el #QuitoDelFuturo 🚀 pic.twitter.com/mKq0vaV0Tv — Wilson Merino (Wi) (@WilsonMerinoR) September 30, 2021

Este proyecto se estructura bajo la modalidad de un acuerdo subsidiario entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y CONQUITO en el marco del Acuerdo de Cooperación de Desarrollo no reembolsable, suscrito entre el gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República del Ecuador en junio 18 de 2016. El acuerdo subsidiario financia los componentes del proyecto por un valor de US$ 9 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante la ejecución del Proyecto, CONQUITO realizará el aporte correspondiente, para cubrir la administración del Proyecto (se estima que la misma alcanzará los US$ 3,5 millones).

Adicionalmente, CONQUITO para la implantación del CITQ proveerá de las instalaciones correspondientes a la terminal de pasajeros del antiguo aeropuerto de Quito, cuyo valor de mercado asciende US$ 8,8 millones de dólares.

El Centro de Innovación contribuirá en la potenciación del ecosistema de innovación del Ecuador a través de la mejora cuantitativa y cualitativa de actividades destinadas al fomento de la ciencia, tecnología e innovación, específicamente mediante las siguientes actividades:

1. Establecer el Centro de Innovación y Tecnología de Quito (CITQ) 2. Proveer de equipamiento e infraestructura tecnológica al CITQ; 3. Apoyar al desarrollo y operación del programa de ciencia, tecnología e innovación de Quito; 4. Mejorar las competencias profesionales del talento humano para las actividades de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad.

Serán beneficiarios directos de este proyecto también las entidades académicas que se encuentran en el centro de influencia y los quiteños que contará con acceso a servicios de innovación, y que potencialmente podrán mejorar sus oportunidades de empleo.

El Centro de Innovación será declarado un polo de desarrollo económico de la ciudad y posicionará al Distrito Metropolitano de Quito como una ciudad innovadora y sostenible.

Confirmado.net