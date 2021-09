El gobierno nacional a través de su polémico consejero para asuntos anticorrupción, el boliviano Luis Verdesoto, señaló que el monto total de la corrupción entre el 2009 y 2019 se aproxima a los $ 67.729,4 millones. El también exconsejero del CNE que buscó impedir la participación de Rafael Correa en el proceso electoral, puntualizó que los recursos de la corrupción representan los sobreprecios $ 36.126,1 millones y las compras públicas unos $ 31.603,3 millones

Sobre Costos en Contratos de Infraestructura NO es sobreprecio.

El problema de mayores plazos y mayores costos (sobre costos) de los proyectos de infraestructura es un tema estudiado por los distintos organismos o foros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, OCDE). De igual forma ha sido estudiado por diferentes universidades y firmas especializadas. Es una realidad en todos los países en inversiones públicas y privadas. Las principales causas son deficiencias en la etapa pre-inversional (estudios e ingeniería, errores en la estrategia de contrataciónn y falta de capacidad y conocimiento de equipo del promotor o dueño del proyecto.

Según el Banco Mundial, el “Profesor Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford y otros, encontraron en un estudio de 258 proyectos, valorizados en 90.000 millones de dólares, realizados a nivel global en 90 años y en 5 continentes, en proyectos de construcción de ferrocarriles, túneles/ puentes y carreteras, han tenido en promedio sobrecostos de 45, 34 y 20% respectivamente, y que este sobrecosto se debe principalmente a una mayor duración”.

Según el IPA – Independant Project Analysis Inc., dos tercios de los más de 300 mega proyectos que han contratado su anállisis en los últimos años, tienen problemas de sobrecosto y mayor plazo, ambos superiores al 25% de lo autorizado al decidir la inversión, además de significativos problemas de producción respecto a lo planificado. Según el IPA, el 80% de las controversias contractuales se debe a errores de la etapa preinversional del proyecto.

En el Reino Unido (UK), con iniciativas claves del Estado para mejorar la situación de obras públicas a nivel nacional (1994-2003), según el National Audit Office, a marzo de 2005 se mantení­a un 45% de los proyectos entregados fuera de presupuesto y un 37% fuera de plazo.

Finalmente, el caso de los mega proyectos, con inversiones sobre 3.500 millones de dólares, debe ser tratado aparte, según expertos internacionales, puesto que en su mayoría, los aumentos de presupuesto y errores de plazo son demasiado grandes en estos casos. Estos proyectos son normalmente de infraestructura. El referente máximo al respecto es el Profesor Bent Flyvbjerg de Oxford, UK, autor entre varios, de los siguientes textos: Megaprojects and Risk, an Anatomy of Ambition; Megaprojects Planning and Management.

Gobierno de Rafael Correa tuvo el sistema de Compras Públicas más moderno de América Latina

Ecuador tuvo el sistema de compras públicas más moderno de América Latina, gracias a una iniciativa nacida en el año 2008 tras la promulgación de una Ley Orgánica del Sistema Nacional del Sistema de Contratación Pública, adjunto a la necesidad de crear un organismo rector y regulador en materia.

Un estudio académico publicado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de los autores Hablich Moreno y Andrea Anegeline, destacó la transparencia, eficacia y eficiencia del sistema.

Durante el Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado en el año 2008 se puso a disposición del público un Portal Institucional administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) por lo tanto el objetivo de esta investigación es el análisis de las compras públicas que han sido llevadas a cabo en el Portal Institucional desde el año 2008 al 2014 el cual se lo desarrollará cuantitativamente analizando variables claves para la comprensión de su comportamiento durante este periodo, debido a que todas las agencias estatales tienen la obligación de publicar las adquisiciones requirentes se convierte en un factor importante de la economía del país, por lo tanto el portal garantiza la transparencia, eficiencia y eficacia de las compras públicas permitiendo a los proveedores capaces de participar en igualdad de condiciones, evitando corrupción y discrecionalidad de los procesos de contratación pública.

