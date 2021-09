Andrés Arauz en las redes sociales es de pocas palabras, usualmente se refiere a los temas de manera breve pero profunda y eso causa impacto entre sus seguidores que usualmente replican sus post. Esta vez no fue la excepción en su reacción sobre el informe que preparó la Unidad Técnica Legislativa respecto a que el proyecto de Ley económico delgobierno NO cumple con el requisito de unidad de materia que no se evidencia relación de conexidad causal.

“Boom”, exclamó Arauz en su red de twitter.

- Publicidad Inline Ad -

En la previa Andrés Arauz señaló que se deve devolver la megaley

El excandidato presidencial que obtuvo más de 4 millones 800.000 votos en la segunda vuelta electoral, observó varios aspectos relacionados con la legalidad del proyecto deLey.

En su cuenta de twitter mencionó que el proyecto no tiene una sola materia por tanto no se sabe a qué Comisión Especializada debería se debería enviar.

“No hay conexidad razonable ni mayor afinidad’. Devolver la megaley”, precisió en su comentario.

Para este miércoles a las 18h30, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolverá si califica o no el proyecto urgente del gobierno. El informe previo de la Unidad de Técnica Legislativa recomendó NO calificarlo.

Confirmado.net