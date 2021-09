El Ecuador es un país de diecisiete millones de habitantes dispersos en doscientos ochenta mil kilómetros cuadrados. La principal obligación del Estado ecuatoriano es lograr que esos millones de habitantes tengan un nivel de vida digno. Hay que producir para mantener a la población; y en caso de que no alcance la producción nacional, hay que importar. Para importar hay que tener recursos. Esta serie de afirmaciones obvias y que nacen del Contrato Social; en la práctica, son de compleja ejecución.

En la exposición de motivos del proyecto de LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL, que presentó la tarde de este viernes 24 de septiembre de 2021 el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, hay algunos datos interesantes: 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar se encuentran desempleados; en el año 2020, el producto interno bruto (PIB) se contrajo 7,8% en términos reales, el PIB per cápita retrocedió a niveles de 2012; según datos del INEC, entre diciembre 2019 y septiembre 2020 se perdieron 687 mil empleos adecuados.

Por otra parte, en la misma exposición de motivos consta que las autoridades del Ecuador, junto con las del FMI, acordaron tomar una línea de financiamiento de emergencia rápida (RFI) por USD 634 millones en mayo de 2020 y solicitaron la suspensión formal del SAF de 2019 con miras a llegar a otro acuerdo más adelante. Para fines de agosto de 2020, las autoridades del país y el equipo técnico del FMI alcanzaron un nuevo acuerdo a nivel técnico, el que fue aprobado el 1 de octubre del mismo año por el Directorio Ejecutivo de la entidad. Éste acuerdo de financiamiento SAF por USD 6,5 mil millones con el FMI por un período de 27 meses cumplía los criterios de excepcionalidad en cuanto a necesidades de financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la elevada probabilidad de que la deuda pública retomase una senda de sostenibilidad en el mediano plazo, lo que incluye que pueda volver a acceder a los mercados para satisfacer sus necesidades de financiamiento, así como un programa de políticas que auguren perspectivas razonablemente elevadas de éxito incluyendo capacidad política para lograr los objetivos acordados. Sumando la contribución del resto de multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF y otras), el paquete completo de asistencia asciende a USD 12 mil millones. Esta operación permitió reducir el capital adeudado de USD 17,4 mil millones a USD 15,8 mil millones, como consecuencia, se logró una reducción de la tasa de interés promedio ponderada de 9,2% a 5,3%, y una extensión del plazo promedio de la deuda de 6,1 años a 12 años.

En palabras más simples, los doce mil millones de dólares que el Ecuador ha recibido desde el año 2020 del Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales de crédito, el gobierno de Lenin Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso (demostrando que su política macroeconómica es la misma) fueron usados para equilibrar la Balanza de Pagos. Uno de los rubros más importantes de la Balanza de Pagos es el correspondiente a pagos al exterior, por importaciones y pago de créditos. Por consiguiente, la prioridad del gobierno de Moreno y de Lasso ha sido el pago de la deuda pública externa con el fin de mantener el valor de los bonos de la deuda y bajar el riesgo país para eventualmente volver a los mercados a colocar más bonos.

El Ecuador, en medio de la pandemia por la COVID, priorizó a los tenedores de los bonos y no a su población. No obstante, la pandemia dejó más de cincuenta mil muertos en cifras no oficiales (las oficiales son absolutamente inexactas) y como lo dice el propio proyecto de ley más de seiscientos mil desempleados; con la consiguiente contracción del PIB a un nivel del 8%.

En este escenario, el equipo económico del presidente Guillermo Lasso, se ha tomado más de cien días para presentar una ley multimaterias que pretende solucionar básicamente tres problemas: a) Desempleo; b) Déficit fiscal; y c) Fomentar la inversión.

El Desempleo pretende ser solucionado con la creación de un régimen laboral paralelo al Código del Trabajo, que, en esencia, prevé aumento de la jornada laboral a doce horas; pago por hora efectivamente trabajada lo que implica, en la práctica una disminución de los ingresos básicos al 50%; desproteger al trabajador; y ampliar la densidad de la clase trabajadora normalizando el trabajo de los adolescentes mayores a quince años.

El concepto que se encubre tras este régimen laboral alternativo es la improvisación. Si 7 de cada 10 ecuatorianos está desempleados, el gobierno de Lasso, crea un sistema paralelo al Código del Trabajo que ofrece más carga laboral, menos salario y menos garantías. Me atrevería a decir que el proyecto de Ley propuesto por el gobierno es incluso más precario que la propia informalidad en la que ya trabaja a su modo y como puede, más del cincuenta por ciento de la Población Económicamente Activa del Ecuador. En palabras más audaces, ¿Quién va a trabajar para otro por más menos ciento ochenta dólares al mes, cuando la informalidad le permite ganar más que eso, sin depender de nadie?

Dar una hora diaria a los adolescentes entre quince y dieciocho años para que puedan asistir a clases y terminar su bachillerato, es casi condenarlos al analfabetismo funcional. Para ser competitivo el Ecuador necesita mano de obra bien alimentada y preparada académica y técnicamente. Una clase trabajadora adolescente e iletrada es condenar el futuro del país pues el intercambio tecnológico y know how sería imposible.

En suma, el proyecto de ley de Lasso, en cuanto a sacar del desempleo a los ecuatorianos, no va a cumplir ni de lejos ese objetivo.

En cuanto al déficit fiscal, el histórico del presupuesto desde 2013 ha ido entre seis y ocho mil millones de dólares. Tradicionalmente el déficit se financia con deuda o con incremento de impuestos. En la medida en que el Ecuador no aumente sus ingresos mediante el incremento de la exportación de bienes y servicios, siempre será deficitario; pues hay costos del Estado que no se pueden reducir: salud pública, educación pública, seguridad, justicia, y en general el mantenimiento de la Administración. Casi todas las economías del mundo son deficitarias. No hay que temerle al déficit. A lo que si hay que temerle es a que el gobierno quiera financiarlo exclusivamente con impuestos.

El proyecto de Lasso pone toda la carga impositiva real sobre la clase media.

Se establece el RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES – RIMPE. Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 300.000,00) al 31 de diciembre del año anterior.

Dentro de este régimen, constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos, personas naturales, con ingresos brutos existentes y hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) en el ejercicio económico del año inmediatamente anterior. Por ingresos brutos se entenderá a los ingresos gravados percibidos por el sujeto pasivo, menos descuentos y devoluciones.

Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE pagarán el Impuesto a la Renta conforme a la correspondiente tabla progresiva, aplicable sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de actividades no excluidas del mismo.

Las personas naturales o sociedades, cuya actividad no esté relacionada con la urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras similares, que hayan obtenido ingresos gravados por la transferencia ocasional de un bien inmueble, determinarán la utilidad en la venta del inmueble conforme lo establecido en el Reglamento a la presente Ley y la incorporarán a su renta global en la respectiva declaración de impuesto a la renta.

Como ustedes pueden ver, Lasso quiere cubrir el déficit fiscal, básicamente con impuestos; y esos impuestos pagados por la clase media.

En cuanto a atraer la inversión, entre otras cosas el gobierno de Lasso le apuesta a que quienes sacaron del país lo repatrien sin que se les pregunte mucho.

Se crea el Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal aplicable a los residentes fiscales en el Ecuador que al 31 de diciembre de 2020 hayan mantenido en el exterior dinero o cualquier clase de bienes, derechos representativos de capital o activos cuyo origen hayan sido ingresos gravados con impuesto a la renta en Ecuador, o hayan realizado operaciones o transacciones monetarias sujetas al Impuesto a la Salida de Divisas, no declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiere sido objeto de retención y/o pago en el Ecuador de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno.

El Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal no supone un proceso de remisión de obligaciones tributarias del sujeto pasivo, toda vez que queda sujeto a la tarifa del impuesto que se crea en virtud del presente Libro. Serán objeto del presente régimen, asimismo, los ingresos que podrían haberse determinado por el Servicio de Rentas Internas aplicando las normas relativas al incremento patrimonial no justificado.

Lasso apuesta a que los que sacaron dinero del país lo regresen e inviertan aquí. Una apuesta muy alta donde el propio presidente debería poner el ejemplo trayendo la parte de su patrimonio que tiene fuera.

En cuanto a la inversión extranjera el proyecto, una vez más, ofrece menos rigor tributario e incentivos. Sueña con minería e hidrocarburos en un mundo cada vez menos dispuesto a invertir en actividades nocivas con el ambiente.

Así vuelo de pájaro quiero dejar sentado que el proyecto presentado por Guillermo Lasso, es técnicamente un disparate, la demostración de su improvisación. Es inconstitucional porque abarca más de una materia, al punto que en la Asamblea Nacional no sabrán si mandarlo a la Comisión Laboral o a la de Régimen Económico. La Constitución es clara, un proyecto de ley que abarque distintas materias inconexas, debe ser devuelto al Ejecutivo sin admitirlo a trámite. En el proyecto de Lasso, se habla hasta de drogas.

¿Diez años queriendo ser presidente del Ecuador para presentar esto?

Artículo firmado por Ramiro Aguilar Torres