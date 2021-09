Entrevista a embajador Ahmad Pabarja, encargado de negocio de Irán, con motivo al Aniversario de la Defensa Sagrada de Republica Islámica de Irán frente la agresión de Saddam Hussein en 1980.

Señor embajador, estos días coinciden con el aniversario de la guerra de Irak contra Irán en 1980. ¿Por qué Saddam Hussein atacó Irán?

El 22 de septiembre de 1980, Saddam Hussein invadió Irán e impuso una guerra de ocho años a Irán. Saddam Hussein, suponiendo que el ejército iraní se habría debilitado tras la victoria de la Revolución Islámica en Irán y no podría enfrentarse al ejército iraquí, atacó a Irán con la luz verde de Washington y algunos otros países de la región. Su objetivo en primer lugar fue separar la provincia fronteriza de Juzestán de Irán y en la siguiente etapa buscaría la caída del nuevo gobierno iraní.

¿Por qué Saddam Hussein querría empezar la ocupación por la provincia de Juzestán?

Debido a que hay enormes reservas de petróleo en la provincia de Juzestán y, por otro lado, un importante número de habitantes de esta provincia son de habla árabe. Por lo tanto, Saddam Hussein pensó que, al atacar esta provincia, el pueblo de habla árabe de Irán lo recibiría y que fácilmente podría capturar Juzestán en una semana y obtener acceso a los recursos petroleros de Irán.

¿Qué tan exitoso fue Saddam Hussein en lograr sus objetivos?

En las primeras semanas de la guerra, el ejército de Saddam, debido a la falta de preparación del ejército iraní para un ataque sorpresivo, pudo ocupar una gran parte de las regiones occidental y sur de Irán superando más de 30.000 kilómetros cuadrados incluyendo varias ciudades, como fue el caso el gran puerto de Khorramshahr en el suroeste de Irán, así como cientos de pueblos. Pero gradualmente, las fuerzas populares de resistencia iraníes acudieron a la batalla ayudando a las fuerzas militares de nuestro país, y lograron detener la avanzada de tropas iraquíes. En menos de dos años, las fuerzas militares y civiles pudieron liberar la mayoría de las áreas ocupadas, incluida Khorramshahr, y sacar al ejército iraquí de las fronteras.

¿Qué países ayudaron al entonces presidente de Irak en esta guerra?

Muchos países de Occidente, como la ex Unión Soviética, algunos países del bloque del Este, así como los países árabes de Oriente Medio, prestaron ayuda militar, financiera y de inteligencia a Saddam Hussein. Estados Unidos proporcionó a Saddam información sobre las unidades militares de Irán, la Unión Soviética y el Bloque del Este le proporcionaron armas, Francia y Gran Bretaña proporcionaron aviones y equipo militar, y Alemania proporcionó a Saddam armas químicas.

Arabia Saudita, Kuwait y los estados del Golfo cubrieron generosamente sus necesidades financieras. Algunos otros países árabes también proporcionaron personal militar al ejército iraquí.

¿De qué manera Irán proveía sus requerimientos armamentísticos?

Irán enfrentó muchas dificultades para proveer sus necesidades de defensa y, en la práctica, los productores de armas se negaron a vender armas a Irán. Incluso al comienzo de la guerra, cuando Irán necesitaba desesperadamente alambre de púas, se negaron a vendérselo. Así que tuvimos que producir muchas de nuestras necesidades de armas en dentro del país.

¿Por qué cuando Irán logró liberar la mayoría de sus ciudades y territorios ocupados se negó a aceptar un alto el fuego y poner fin a la guerra?

La razón nos resulta bastante clara. Primero, partes del oeste de Irán, que son áreas montañosas e intransitables, todavía estaban bajo la ocupación del ejército iraquí y era muy difícil y lento para el ejercito iraní avanzar en estas zonas, y segundo, las fuerzas iraníes en ese momento no contaban con la capacidad de llevar a cabo operaciones a gran escala para recuperar estas áreas montañosas y eso prolongó la guerra. Por otro lado, no teníamos ninguna garantía ni de Saddam y ni de las Naciones Unidas de que Irak no volvería a invadir Irán.

Otra razón es que Irán creía que el agresor e iniciador de la guerra debería ser declarado y condenado oficialmente por las Naciones Unidas.

Estas fueron las razones por las que Irán en ese momento no estaba dispuesto a aceptar un alto el fuego y hacer la paz. Porque Irán sabía muy bien que, si Saddam al equipar de nuevo a su ejército, atacaría a Irán nuevamente. Kuwait, uno de los principales aliados de Saddam en la guerra impuesta a Irán y que financió la mayor parte de la guerra, fue atacado y ocupado por el ejército de Saddam.

¿Por qué cree que Saddam Hussein no logró sus objetivos de atacar a Irán?

Debo decir que Saddam tenía un análisis correcto de la debilidad del ejército iraní en ese momento y, por otro lado, había confiado correctamente en la ayuda de otros países que estaban en guerra con la Revolución Islámica de Irán, pero lo que no estaba en sus cálculos era la fuerza de resistencia del pueblo iraní.

Lo que derrotó al ejército de Saddam no fue la presencia de armas avanzadas y extensas instalaciones militares o fuerza experimentada, que obviamente Irán no los tenía en comparación con el ejército iraquí que si venía con todo; sino fue el autosacrificio de la juventud iraní que dio su vida para defender su país, al acatar llamado del Líder Supremo de la Revolución, Ayatola Jomeini, para acudir a los campos de batalla. Los jóvenes dieron su sangre defendieron la patria y de esta manera frustraron el objetivo del ejército iraquí en ocupar Irán.

¿Qué impacto tuvo esta guerra de ocho años en Irán económica y socialmente?

Esta guerra causó un gran daño económico y humano a Irán. Decenas de miles fueron martirizados y miles resultaron heridos y discapacitados, y se infligieron cientos de miles de millones de dólares en daños financieros a la infraestructura de Irán. Por lo tanto, definitivamente ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico de Irán.

Pero en algunos otros aspectos también ha ido acompañado de logros positivos.

En esta guerra, creímos en el poder de la resistencia y el papel decisivo del pueblo. Es un logro importante para un país poder resistir a las principales potencias del mundo con las manos vacías y depender únicamente de la fuerza de su gente, y lograr sus objetivos, lo que también puede ser una gran lección para otros países. La resistencia que estamos presenciando ahora en Líbano, Siria, Yemen y Gaza es el resultado de esta lección.

Por otro lado, en esta guerra logramos la confianza en nosotros mismos de que podemos satisfacer las necesidades de nuestro país en los campos de la defensa, la tecnología y la industria dentro del país sin necesidad de asistencia externa, apoyándonos en la capacidad técnica de los jóvenes junto con el conocimiento de nuestros científicos.

El hecho de que Irán sea ahora autosuficiente en la producción de las armas de defensa más avanzadas, equipos médicos, medicamentos y componentes industriales complejos, es uno de los logros de la guerra impuesta y las sanciones económicas contra la República Islámica de Irán.

Usted mencionó sanciones económicas contra Irán, ¿puede explicar?

Se ha impuesto una guerra económica a la nación iraní. Si la guerra impuesta por Saddam a Irán terminó después de ocho años, pero lamentablemente otra guerra contra el pueblo de mi país por parte del gobierno opresivo y ambicioso de Estados Unidos comenzó hace 40 años, poco después de la victoria de la Revolución Islámica, que todavía continúa y cada vez se intensifica con diferentes pretextos. Los bloqueos privan al pueblo iraní de una conexión con la economía global y dificultando el acceso a los recursos financieros y el suministro de bienes básicos. Pero, de la misma manera que el pueblo iraní no se rindió en la guerra impuesta, finalmente saldrá victorioso de esta guerra económica desigual, confiando en sus innumerables capacidades y espíritu de resistencia. Y es la tradición divina que la opresión no durará.

Confirmado.net