El bloque legislativo de Unión por la Esperanza -UNES- resolvió no aprobar el Presupuesto del Estado enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Un comunicado publicado en las redes sociales señala que la bancada ha observado el documento porque es inconstitucional al no presentar el Plan Nacional de Desarrollo y adolece de varios aspectos de interés nacional.

Agregan que el presupuesto para la educación se reduce en 577 millones de dólares; el gobierno entrega 80 millones de dólares al CNE para realizar ua Consulta que nadie quiere, necesita ni entiende; no hay recursos para que las universidades puedan abrir nuevos cupos a los estudiantes; no hay un programa para pagar los atrasos al incentivo para la jubilación, al IESS ni a los Gads.

De 135 asistentes, sólo 26 votaron a favor del “plan económico” propuesto por el gobierno.

El bloque insiste que no aprobarán un presupuesto que no atienda las prioridades del país y que no cumpla las ofertas de campaña.

Confirmado.net / UNES